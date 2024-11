Del "me arruinaste" al "si no es Elian, va a ser otro": Icardi puso primera y va con todo contra Wanda

Luego de la feroz discusión a los gritos que tuvieron en el Chateau Libertador y que le valió una denuncia de parte de Wanda Nara, Mauro Icardi puso primera y contrató al equipo de abogadas encabezadas por Elba Marcovecchio para limpiar su nombre e ir contra su ex mujer. "Mauro Icardi acaba de cerrar fila con las tres leonas de Tribunales y que ya suspendieron la audiencia de mañana (por hoy). Las tres leonas son: Lara Piro; Guadalupe Guerrero, una guerrera, y Elbita Marcovecchio que acaban de cerrar fila con Mauro Icardi y van con todo", informó Damián Rojo en A La Tarde (América).

Cabe destacar que este viernes se había anunciado una primera audiencia entre las partes desde las 10 de la mañana en el Juzgado Civil número 106, la cual fue suspendida a pedido de la defensa del delantero. Las letradas y el futbolista ya tuvieron una primera reunión donde "se habló de tenencia, cuota alimentaria, compensación económica, ir a vivir con las hijas a otro lado y que no es en Argentina sino en otro continente". "Me arruinaste", le habría dicho Icardi a la conductora de Bake Off, enojado por varios motivos, entre ellos su romance con L-Gante y el otro relacionado a una cuestión económica que derivó en una discusión y en la intervención de la Policía.

Durante la tarde del miércoles, el personal de la Comisaría 13B notificó al rosarino de la denuncia que había realizado la mamá de sus hijas en su contra y que fue radicada en el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, a Mauro se le ordenó "1) abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara; 2) disponer el reingreso de ella a su domicilio de Avenida del Libertador 7.050; 3) Convocarlo a la audiencia del día 15 a las 10".

Por otra parte, había trascendido que se realizó otra denuncia por violencia de género, que ocurrió durante el segundo intento de la mediática para ingresar a su vivienda, situación o hecho que desmiente el parte policial de ese día. "A las 16 y 30 horas aproximadamente, personal de la policía de la Ciudad perteneciente a la comisaría 13C se presentó en el edificio del Chateau para notificar a Mauro Icardi de una denuncia en su contra presentada por su esposa Wanda Nara, radicada en el juzgado civil 106. Icardi estaba solo. Se lo notificó, no hubo ningún inconveniente y el personal policial se retiró normalmente", reza el informe.

Y agrega: "Entre ese instante, y las 18.40, ocurre todo lo que sigue a continuación. Wanda Nara llega con Ana Rosenfeld al departamento del Chateau, donde todavía estaba Icardi. Se produce una discusión y Rosenfeld llama al 911. La policía vuelve al edificio, se entrevista con ambas partes. Ninguna de las partes denuncia agresiones. Y el personal policial tampoco ve que se haya producido algún hecho de violencia. Por lo cual no se escribe ningún acta, ni denuncia por violencia de género. Minutos después, Icardi abandona el departamento". "Ella le escribe a él y le dice ´si no es Elian, va a ser otra persona´", detalló Marcia Frisciotti en LAM.

La panelista contó que pudo hablar con Wanda y que ella le dijo que hubo "una situación tensa". "Ella fue dos veces y la segunda es cuando ingresan, que llaman al 911, que viene la policía, pero ellos ingresan al placar para que ella pueda agarrar cosas, con la policía estando presente, y sé que había una productora de Telefe que vio todo esto. Los chicos no estaban ahí. Los chicos, la primera noche cuando fue lo de Brasil, estaban durmiendo y la segunda vuelta estaban con dos personas que los cuidaban y Valentino. Pero no en el departamento. Claramente son situaciones tensas, pero los chicos no estaban expuestos a eso", añadió Frisciotti.

En ese momento, tomó la palabra Yanina y afirmó que Wanda "reconoce que metió mucho doble mensaje hace un mes" con respecto a su vinculo amoroso con L-Gante. Además, la panelista de LAM dio más detalles del equipo de abogadas que contrató Icardi y la reacción del delantero tras la denuncia de su ex. "Contrató a Elba Parcovecchio, que se dedica al derecho deportivo. Ella atiende muchos jugadores y de afuera la llamaron de Turquía, los representantes de él o la gente que lo maneja él en Turquía. Estuvieron toda la tarde reunidos, pidieron que se posponga la audiencia del viernes, él no va a ir", destacó la mujer de Diego Latorre.

Según explicó, decidieron ausentarse de la primera audiencia "porque tienen que preparar la defensa". "Él en ningún momento habló ni de Wanda, ni de L-Gante, ni de Amor, ni de querer vincularse. ¿De qué habló? Contó cómo fueron los hechos en cuanto a la denuncia. Él dice que se lesionó, le avisó que venía, que ya en ningún momento le dijo que se iba a Brasil y que cuando él llega a Buenos Aires encuentra que sus dos hijas menores de edad, de ocho y nueve años, estaban con una empleada doméstica, solas, que era nueva, que él ni conocía que Wanda tomó hace poco. Lo dice Icardi, no lo digo yo, no sé si es verdad o si es mentira", aclaró Yanina.

Y siguió: "Ya sabemos dónde apunta. Después, él dice que él estaba sólo, tomando mate a la tarde, y que llegó la policía a notificarlo de la denuncia. Cuando pasa esta denuncia, todavía no había estado con Wanda, se notificó, se quedó en el departamento, lo notificaron de la denuncia, no le pidieron que se vaya y que a la noche directamente llegó Wanda con la doctora (Ana) Rosenfeld, con su abogada. En ese momento, ahí sí, ya era con el desalojo y la policía esperando abajo para llevárselo. Hubo una discusión entre los tres. Él dice que no hubo violencia. De hecho, la policía dice que ninguno de los tres en el momento dijo que hubo violencia ni física ni nada".

Finalmente, en LAM resaltaron que Icardi, acompañado de su equipo de abogadas, iba a pedir las cámaras de seguridad del Chateau Libertador "porque dice que no hubo ningún acto de violencia de género y que en el momento que discute con Ana y Wanda, que me imagino que habrán discutido por el departamento, Ana llama al 911, viene la policía y lo sacan". "Supuestamente las hijas se habían quedado con Zaira, una amiga y las empleadas. A mí me contaron es que él estos días, desde que llegó de allá, estaba tan pinchado, que solo tomaba mate, no estaba comiendo, estaba tirado en el sillón, no les hizo hacer ningún tipo de actividad a las chicas", cerró Frisciotti.