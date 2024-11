Este es el corredor de Fórmula 1 interesado en Emilia Mernes: ¿Adiós para siempre al Duki?

En la noche del miércoles, Emilia Mernes llegó a la gala "Person of the Year" de los Grammy Latinos en Miami, con un vestido de brillos en color verde azulado y escote irregular que hizo imposible no llamar la atención de los fotógrafos. A pesar de su extravagante look, las miradas se posaron sobre sus ojos tristes y sobre la ausencia de su novio, Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki.

En los últimos días, se instalaron en los medios y redes sociales, diversas especulaciones sobre una infidelidad por parte del trapero a la cantante. Si bien la tercera en discordia salió a hablar y mostró nuevas pruebas, los protagonistas se llamaron al silencio generando así más rumores de una crisis.

Emilia Mernes en gala "Person of the Year" de los Grammy Latinos

"A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás", lanzó Juan Etchegoyen en Live Mitre. En este marco, un ser querido de la oriunda de Nogoyá salió a bancarla en el difícil momento que atraviesa. Se trata de su coach y amigo, Mati Napp: "Hace cinco años Emi me convocó para acompañarla en su arranque como cantante solista. Y hoy, gracias a su talento, persona y mucho más se convirtió en una artista internacional", comenzó su dedicatoria en una historia de Instagram.

En los últimos días, Emilia Mernes realizó distintos videos para anunciar su participación en los Latín Grammy y sus ojos tristes e hinchados generaron la empatía de muchas mujeres que conocen el dolor de una ruptura: "Esta semana tengo el lujo de poder coreografiarla para su presentación en los Latín Grammys por su nominación a 'Mejor Álbum Vocal Pop'", continuó el mensaje de su amigo.

El mensaje que recibió Emilia Mernes en medio de los rumores de separación

Por último, el coreógrafo de la artista dejó en claro que su relación va más allá de lo laboral, con unas palabras que dejarían en claro que Duki no la valoró al mandar mensajes a otras mujeres: "Que locura hermosa. Mirá hasta donde llegaste Emi. Y vamos por más. Gracias por tu respeto y amor. Te amo".

¿Chau Duki?

El mundo del espectáculo y el automovilismo se cruzaron: Emilia Mernes captó la atención de Lando Norris, reconocido piloto británico de la Fórmula 1, quien no dudó en apretar el botón "seguir" en Instagram tras la noticia de que la compositora se encuentra soltera.

Lando Norris muestra interés por Emilia Mernes

El corredor no puso freno y ya intercambió "me gustas" con la cantante de pop. Además, el joven se encargó de stalkear a la argentina, ya que no solo dejo likes en sus ultimas publicaciones, sino que además dio doble clic en posteos viejos. Un gesto que llamó la atención de los fanáticos de ambos, y puso en dudas la relación de Emilia y Duki.