Delfina Wagner denunció a Alfa de Gran Hermano por amenazas y hostigamiento: "Temo por mi integridad"

Lo que alguna vez fue una relación mediática y verdaderamente polémica, terminó por convertirse en un escándalo judicial. Delfina Wagner denunció formalmente a su ex pareja, Walter "Alfa" Santiago -ex participante de Gran Hermano- por hostigamiento, amenazas y violencia simbólica. La denuncia fue presentada este lunes en la Comisaría de Tigre Seccional VI, en la localidad bonaerense de El Talar, y según consta en el documento policial, Wagner solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento, alegando temor por su integridad física y emocional.

La relación entre Wagner y Alfa comenzó a inicios de 2023, poco después de que él abandonara el reality de Telefe. Desde el comienzo, su romance estuvo marcado por la polémica, especialmente por la notoria diferencia de edad: ella tenía 20 años y él, 61. Aunque la relación finalizó en diciembre del mismo año, los conflictos entre ambos no cesaron, y en los últimos días escalaron a un nuevo nivel de tensión pública y legal.

Wagner ya había encendido las alarmas la semana pasada, cuando publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. "Te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia", escribió en su cuenta de X (antes Twitter), donde también relató episodios de presunto maltrato, infidelidades y situaciones de humillación que habría sufrido durante la convivencia. Pero el conflicto no quedó en el plano digital.

En su denuncia, la influencer describió a Alfa como una persona "controladora y agresiva", que la insultaba y descalificaba, e incluso la amenazaba con divulgar contenido íntimo. "Hace aproximadamente una semana Walter me mandó un mensaje con fotos íntimas refiriéndome que es humillante lo que hago, que soy una vergüenza para mi familia, que el novio que tengo es un cumbianchero que me hace hacer esas cosas", consta en la denuncia.

Wagner también denunció que, tras exponer su versión de los hechos en redes, recibió nuevos mensajes, audios de voz y comentarios públicos de Alfa, en los que la acusaba de utilizar la polémica para promocionar su cuenta en una plataforma de adultos. "ME ASOMBRA QUE TE SUMES EN ESTO... SI QUERÉS TE ENVÍO LAS FOTOS QUE LE SACA EL NOVIO", escribió el ex hermanito en uno de los mensajes citados por la denunciante.

La escalada de violencia verbal y simbólica llevó a Wagner a recurrir a la Justicia. "Walter me vive hostigando. Temo por mi integridad", expresó ante las autoridades, solicitando una medida de protección urgente para frenar los ataques de su ex pareja. El caso no tardó en resonar en el mundo del espectáculo y las redes, donde el nombre de Alfa ha sido sinónimo de controversia desde su paso por el reality. Esta vez, sin cámaras ni edición, el conflicto adquiere una dimensión más grave: la de una denuncia formal por amenazas y violencia de género, en un contexto donde las redes sociales ya no solo amplifican escándalos, sino también agresiones.