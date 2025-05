"Voy a recuperar la Ciudad": Larreta se defendió de las acusaciones del PRO y celebró su elección

El ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta celebró el más del 8% que sacó su lista y los tres legisladores que ingresaron a partir de este domingo. Al mismo tiempo, se defendió de las acusaciones que sectores del PRO le hicieron y señaló que la principal debilidad que mostró la fuerza política que integró hasta 2023 fue la floja gestión de Jorge Macri.

"Un montón de gente me escribió anoche que se quiere sumar, acompañar, que quiere recuperar esta ciudad para los porteños", rescató Larreta en Radio 10. "Entiendo que hubo mucha gente que votó con criterio nacional. Pero también hay mucha gente que quiere a la Ciudad y lo que más le importa es Buenos Aires y que valora que volvamos para seguir transformándola", añadió.

En la entrevista que brindó a Argenzuela confesó que la intención era "volver" y lo lograron, en una elección que sacó la mitad que lo que tuvo su anterior partido. "Volví a trabajar para los porteños, cosa que me encanta. Amo esta ciudad. Una fuerza nueva. Empezamos de cero. Tenemos tres legisladores", enumeró entrevistado por Jorge Rial.

"A un gobierno que está en funciones la gente lo vota por su gestión. Se hizo una mala elección, porque gestionan mal. Es bastante simple el análisis. Después hay gente que vota por otra cosa, es cierto", insistió Larreta, mientras que recordó que durante la campaña la gente lo paraba para hablarle del "abandono" y la "desidia" que sienten en relación al Estado porteño.

"Tuve elecciones en todo mi mandato y ganábamos con el 50%. ¿Qué cambió? La gestión. Que no se trabaja lo que hay que trabajar, que no hay método ni plan", repasó el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri durante las dos gestiones que el ex presidente de Boca Juniors tuvo en la CABA. "Del equipo que yo tenía de 30 en la reunión de Gabinete, quedaron tres", comparó.

"Uno de los grandes pilares del PRO era la buena gestión en la CABA. Ganamos durante 16 años las elecciones por eso. Durante este mandato de Jorge Macri esto se rompió. Ahí tenés un hito muy importante porque apunta a algo que era fundamental en la identidad del PRO", reflexionó.

Horacio Rodríguez Larreta, Jorge y Mauricio Macri.

"Acá la única traición es a los porteños", fue la respuesta que dio a las acusaciones de sus ex compañeros en su contra. "No le busquemos la vuelta, no busquen culpables afuera.Yo terminé mi mandato hace más de un año y medio. Todavía me echan la culpa. Echándole la culpa a otros no solucionaron los problemas, no hicieron autocrítica y ayer la gente se los gritó", rechazó.

Larreta confesó que "durante la campaña" lo llamaron funcionarios del Gobierno porteño, de quienes evitó dar el nombre porque "a algunos los echaban solamente por poner un like en el Instagram" y que esto se incrementó después del resultado electoral de este domingo. "A partir de anoche, el teléfono que antes no andaba, funcionó. Se arregló. Tengo miedo de que ahora se caliente demasiado por la cantidad de mensajes", ironizó.

Al mismo tiempo volvió a reconocer que quiere "volver a ser jefe de Gobierno". "Mi lugar en el mundo es la Ciudad de Buenos Aires. Soy porteño hasta la manija. Me encantan los bares, caminarla y recorrerla. La cultura, que es tremenda", describió. "Voy a recuperar la Ciudad. Voy a trabajar para más que eso, para seguir adelante con las transformaciones", sumó. "Ya lo dije el otro día: cuando voy por la calle la gente me dice 'volvé'. Y yo quiero hacerlo, ¿por qué no lo voy a decir? Es mucho más honesto y transparente decir eso que decir que mi sueño es ser legislador toda la vida", reveló enseguida.

Larreta logró un gran resultado.

Sobre su ex jefe político destacó que lo vio "muy agresivo". "Lo desconozco. Una cosa es que discutamos la ciudad. Pero ir a lo personal, para descalificarme, diciendo que no puedo hablar 'porque estoy descalificado humanamente'. Nunca lo había escuchado de él. Habla más de él que de mí. Pero no le pienso contestar", se plantó Larreta.