Fracasa el experimento: se separó la última pareja unida de Love Is Blind

Sigue la mala racha para Love Is Blind: otra pareja anunció su separación. El reality show que prometía amor ciego y eterno no logra sostener sus romances fuera de pantalla. En las últimas horas, una nueva pareja que se había casado en la versión argentina del formato —conducido por Wanda Nara y Darío Barassi— confirmó su divorcio.

Se trata de José Luis Fariña y Florencia Fernández, la última pareja que seguía unida tras el final del programa emitido por Netflix. Cada uno lo comunicó de manera individual en sus redes sociales, explicando los motivos detrás de la decisión. Según indicaron, la ruptura fue de común acuerdo y se dio porque ambos estaban tomando caminos diferentes.

José Luis Fariña y Florencia Fernández separados

"Quiero compartir con ustedes que decidimos separarnos con Flor. Creo que es lo mejor para los dos y, en este momento, la vida nos pone en caminos distintos", expresó en su cuenta de Instagram Fariña. Lejos de cualquier escándalo, agregó: "Siempre voy a estar agradecido. Sos una persona espectacular. Me enseñaste muchísimo y vivimos momentos hermosos en este casi año y medio".

Florencia también compartió su versión: "Vengo postergando esto, pero quería contarles que con José Luis ya no estamos juntos. Me quedo con los lindos momentos y, de corazón, le deseo lo mejor en su vida. Como muchos saben, me mudé a Buenos Aires con los gatos y vivíamos juntos, así que me acompañarán en el proceso de armar mi nuevo hogar desde cero", comenzó su descargo.

Así comunicaron su separación José Luis Fariña y Florencia Fernández

Si bien la pareja no fue de las más apoyadas por el público —ya que su vínculo comenzó fuera de las reglas del juego—, ambos sostienen que no se arrepienten: "Nunca me voy a arrepentir de apostar al amor. Lo vale 100%, y sé que la vida se encargará de cruzarme con la persona correcta", reflexionó ella. Y cerró con un mensaje para sus seguidores: " Amen mucho. Confíen. Entreguen. Inviertan tiempo, ganas, energía . Trabajen en ser mejores. Sean la clase de persona con la que les gustaría coincidir. Lo bueno siempre regresa".

La separación de José Luis y Florencia se suma a una larga lista de rupturas entre los participantes de Love Is Blind Argentina. Julieta Fennema y Ezequiel Ingrassia también se divorciaron, aunque mantienen una relación amistosa y se apoyan mutuamente. Lo mismo ocurrió con Tom Martorello y Florfi Frers, quienes decidieron seguir caminos separados tras intentar continuar su relación fuera del show.

Ezequiel Ingrassia y Julieta Fennema

Pero el balance negativo no se detiene en las separaciones. En el último tiempo, el programa también quedó envuelto en denuncias judiciales. Emily Ceco denunció penalmente a su ex marido Santiago Martínez por violencia de género; actualmente él se encuentra detenido. A su vez, Ezequiel Ingrassia fue denunciado por Camila Pittaluga, otra ex participante, quien aseguró haber sido víctima de violencia. Entre divorcios y denuncias, el experimento del amor a ciegas parece estar cada vez más lejos de cumplir su promesa.