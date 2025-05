Dolor, amor y exposición: el desgarrador adiós de La Bomba Tucumana a su pareja fallecida que generó polémica

La despedida a su novio Luciano Ojeda, fallecido de cáncer el último sábado a los 38 años, que Gladys "La Bomba Tucumana" subió a sus redes sociales, despertó una polémica respecto a los límites entre la exposición y el homenaje. Es que en el video que compartió la artista de la movida tropical, se ve a quien fuera su pareja en un estado bastante lapidario en el mismo día que perdió la batalla contra el cáncer.

"¡Mi gran amor! Eres tú mi chano, eres el hombre más valiente que conocí en este mundo. Te amo mi amor", le dedicó la cantante a su fallecido novio en el video que compartió en el cual se ve el último beso en ese día fatídico. La imagen muestra las lágrimas en los ojos de ella aunque no en los de él, a quien se lo ve muy flaco y carcomido por los tratamientos y la misma enfermedad.

La polémica alrededor de la exposición de Ojeda en un momento tan íntimo se encendió tras la publicación. Más allá del recuerdo, existieron quienes juzgaron una imagen que no sabían hasta que punto quería dar el fallecido, mientras que otros directamente la acusaron de querer sacar ventajas públicas del fallecimiento.

Lo cierto es que "La Bomba Tucumana" escribió una conmovedora carta de despedida que compartió en sus redes sociales, un día después de que muriera Ojeda. "Sólo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron hasta el tu último momento en este mundo injusto, lleno de maldad, envidia y dolor. Ahora sólo decir gracias", comenzó Gladys.

El texto con el que Gladys "La Bomba Tucumana" despidió a su fallecido novio Luciano Ojeda.

"Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que te di, por haberlo dado todo y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías y el amor que le diste a todas las personas que amaste", recordó la cantante. "Cada día será más claro para mí, saber y darme cuenta que eras un ángel, que en verdad eras mi chano. Yo tuve el privilegio de vivir con un ángel que sólo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer", agregó.

"En lo poco que viviste por lo menos a mí me enseñaste tantas cosas. Que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir que separar, que para amar sólo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos. Lo dimos todo, mi amor. Mi gran amor", lamentó la artista. "Ahora estoy en el mismo sillón donde muchas veces intentabas dormir para que yo no supiera que te dolía. ¿Qué puedo decir? Me dejás sin palabras, sin aliento, sin esperanza", afirmó.