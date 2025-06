Mientras la China se enfrenta a Wanda Nara, Mauro Icardi encontró una manera más cruel de vengarse

Las amenazas están a la orden del día en redes sociales, y bajo la máscara del anonimato, los comentarios se vuelven cada vez más violentos. En este contexto, quienes se posicionaron en contra de la China Suárez durante el escándalo del WandaGate se pasaron tres pueblos con intimidaciones graves hacia la actriz.

Agustín Rodríguez, abogado de la novia de Mauri Icardi destapó todas las verdades en el programa DDM sobre la presentación judicial que realizaron durante el lunes 9 de mayo. De allí surgieron varios puntos: en primer lugar, fue la propia ex Casi Ángeles quien expuso en redes sociales a fanáticos de Wanda Nara que hablaban incluso de "contratar un sicario" para hacerla sufrir.

China Suárez

Horas más tarde, su letrado habló en el ciclo de Mariana Fabbiani y explicó que, si bien no pueden asegurar la existencia de una campaña organizada detrás de los mensajes sí tomaron una decisión contundente: confirmaron que la denuncia por hostigamiento digital ya está en curso.

Aunque Wanda no menciona de forma explícita a la China en sus posteos —como aquel en el que aseguró que "la mujer que hizo llorar a sus hijas lo pagaría", en alusión al escándalo con Mauro Icardi y sus hijas— el cuerpo legal de la actriz interpretó que los hostigamientos podrían venir desde la Bad Bitch. Por eso evaluaron pedir medidas cautelares para "proteger" a la actriz.

La China Suárez recibió violentas amenazas en redes sociales

Rodríguez explicó: "Nosotros, la verdad, no podemos aseverar de ninguna manera que la Bad Bitch esté detrás de esto, ni haría yo una afirmación así. Lo que estamos presentando es una denuncia por hostigamiento digital y, eventualmente, por cualquier otro delito que pueda corroborarse después", puntualizó el abogado de Suárez.

La China dejó un mensaje contundente tras las amenazas: "Si me pasa algo, ya saben quién fue". Y, ene sa línea, el abogado aclaró el contexto: "El mensaje no es solo para Wanda Nara. De todas maneras, si está dirigido, eso me lo reservo hasta que presentemos la denuncia. Lo cierto es que apunta a todos los que están llevando adelante esta persecución. No son muchos, ni son todos periodistas, ni mucho menos", explicó.

El navegador no soporta este contenido.

Cuando Fabbiani le preguntó si el equipo legal considera la posibilidad de que Wanda haya contratado personas para hostigar a la actriz, Rodríguez fue tajante: "No tenemos esa información y no lo puedo aseverar. Lo que entiendo es que estos discursos de odio, de persecución contra Eugenia, no vienen sólo de parte de Wanda, sino también de algún sector del periodismo".

Mauro Icardi, alias ¿Ratatouille?

El viernes pasado y desde Ibiza, Wanda autorizó un encuentro entre sus tres hijos varones, fruto de su relación con Maxi López, y sus dos hijas menores con Mauro en el elegante lobby bar del exclusivo edificio Chateau Libertador. La reunión, sin embargo, terminó en escándalo por la sorpresiva presencia de la China Suárez, quien debió retirarse del lugar.

Además del tenso momento, trascendió la actitud que tuvo el futbolista durante la visita. En un encuentro que él mismo presumió en redes sociales, se supo que Icardi les prometió a los chicos llevarlos a vivir con él a Turquía, donde actualmente juega para el Galatasaray, y hasta habría dicho que su madre "terminaría presa". Todo esto, mientras compartían una merienda que llamó la atención no solo por el menú, sino por cómo se pagó.

El navegador no soporta este contenido.

Según revelaron en el programa Sálvese Quien Pueda, la familia pidió tres jugos de naranja exprimidos, una limonada bien fría, un latte con espuma, seis trufas, una generosa porción de pastafrola, cuatro cookies, un alfajor de maicena y un "alfacookie". El total de la cuenta rozó los 48 mil pesos, con el 10% de propina incluido.