Mar Tarres rompió el silencio desde el hospital tras contraer Influenza en Miami: "Casi no la cuenta"

Lo que parecía un viaje de placer, negocios y shopping se convirtió en un infierno. Por esas cosas de la vida y en un giro inesperado de los acontecimientos, la influencer y modelo plus size Mar Tarrés y su pareja, Pablo Giménez, fueron internados de urgencia en un hospital de Miami tras contraer influenza, un virus que está en preocupante aumento en la región.

Ni bien se corrió la noticia, generó una ola de preocupación entre sus seguidores y el público en general. Según lo que informó el periodista Ángel De Brito, ambos están aislados en una misma habitación... Sin embargo, hay algo realmente preocupante: la situación de Pablo, que es más delicada.

Mar Tarres y su novio Pablo

"Pablo estaría en un estado más grave, con neumonía y asistencia para respirar", informó De Brito, encendiendo las alarmas sobre la gravedad del estado de salud del empresario y formador político. Por su parte, Tarrés, quien también es emprendedora, utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido y pedir buenas energías para su recuperación.

"Te amo con mi vida Pablo, mi amor que de esta salimos juntos. Gracias Jackie, gracias Romi Gabardino por estar en estos momentos que estamos solos en Miami. ¡Ya les voy a ir contando todo! Solo recen o manden sus buenas energías que acá las necesitamos", escribió con evidente angustia con una foto muy tierna de ambos de la mano en momentos de felicidad en la playa.

La publicación de Mar Tarres que encendió las alarmas

El novio de Mar no se quedó atrás y también habló desde el hospital, asegurando estar "bastante mejor" y agradeciendo a la influencer por su cuidado incondicional: "Ya mejorando. Gracias a todos y en especial a la gran mujer que me acompaña y me cuida. Te amo", expresó, dando un respiro a toda la Argentina.

La pareja había viajado a Miami con la intención de disfrutar de unos días de descanso y avanzar en un proyecto comercial relacionado con la moda. Sin embargo, lo que prometía ser un viaje placentero se transformó en una pesadilla cuando Pablo sufrió un desmayo en el hotel donde se hospedaban, lo que llevó a una rápida intervención médica.

Este incidente pone el foco en la creciente preocupación por los contagios de influenza en la región, especialmente entre los turistas que visitan la popular ciudad de Miami. Las autoridades sanitarias instan a los visitantes a tomar precauciones extras para evitar la propagación del virus.

Hasta el momento, los tortolitos Mar Tarrés y Pablo Giménez siguen en observaciones médicas y todo su fandom espera una pronta recuperación. Hace pocos minutos, la influencer contó que su novio "casi no la cuenta", pidió que en Argentina se tomen recaudos por la Influenza y la comparó sintomáticamente con el Covid.