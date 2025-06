Un secreto del pasado amenaza la pareja de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Mientras los rumores de separación envuelven a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, los tortolitos se encargan de presumir su historia de amor en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se difundió un detalle del pasado de la modelo que podría tener consecuencias en su relación actual.

La imagen que terminó con semanas de especulación fue publicada por Candelaria Tinelli en sus redes sociales: en la foto, la oriunda de Perú aparece abrazada a quien se supone sigue siendo su pareja, sonriente, mientras comparte mesa con los hijos del conductor. No hubo palabras, solo una imagen que decía mucho más que cualquier comunicado.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli zanjan rumores de crisis

Aunque Milett y Marcelo ya no se muestran tan públicamente en redes como al principio, la relación parece marchar viento en popa: planes familiares, postales de felicitaciones y fotos grupales son algunas de las apariciones públicas de la pareja. Eso sí, ni una palabra sobre los rumores de crisis.

Mientras los tortolitos dejan abierta la puerta a las especulaciones, alguien salió a hablar y complicó a Figueroa.... se trata de Pablo Heredia, ex pareja de la actriz. Fueron compañeros en la telenovela Ven, baila, quinceañera y durante años, nadie imaginó que entre ellos hubo un vínculo romántico. Sin embargo, en una entrevista reciente, el actor argentino reveló que sí existió una relación con la artista , aunque breve y lejos del ojo mediático.

La foto que confirma que Milett Figueroa y Tinelli siguen juntos

"Nos conocimos en el canal, después nos encontramos en una discoteca. Me acerqué a ella, bailamos un poco, le dije lo hermosa que era y que me gustaría verla en otra situación. Me dio la oportunidad de conocernos, siempre a escondidas. (...) Sentí cosas muy fuertes . En su momento fue una gran compañera", contó el actor, quien además explicó que todo terminó cuando salió a la luz el romance secreto de Milett con Bruno Agostini.

Si bien confesó que fue una relación sexoafectiva, terminó cuando se conoció el nuevo amorío de la joven. Heredia no quiso quedar mal parado y afirmó que fue él quien se frenó por miedo a enamorarse: " Me agarró miedo ", dijo con sinceridad.

En una actitud superada y dejando atrás el pasado, el actor habló abiertamente del presente de Milett junto a Tinelli: "Yo creo que Marcelo, por lo poco que lo conozco, es buena gente. Es una persona grande y tal vez la sepa querer como ella quiere que la quieran", bromeó sobre los años vividos por el conductor. Luego quiso abrir un poco más su corazón, o quizás colgarse de la fama de su ex, y confesó haber hablado recientemente con ella: "Le mandé un mensaje hace poco felicitándola, porque le está yendo muy bien en Argentina. Ella soñaba con ir a Argentina, con bailar, con cantar, con triunfar. Y también soñaba con conocer el amor verdadero", dejando claro que su vínculo no sólo fue físico, sino que compartieron sus sueños más profundos.