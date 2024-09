Dramático duelo de Emma Vich: infidelidades, mentiras, mudanza y una verdad inesperada

Durante su paso por la casa de Gran Hermano, Emma Vich presumió su maravillosa relación con Nico Suar, quien se involucró de lleno en el show y fue parte de diferentes programas de stream, así como realizó campañas en redes sociales con las cuales su pareja terminó siendo el segundo finalista del reality. Sin embargo, no todo es lo que parece y a pocos meses de salir de la casa, el participante se enteró de las cosas que hizo su pareja en su ausencia.

En reiteradas ocasiones, el ex hermanito fue el protagonista de rumores de infidelidad, sin embargo se encargó de negar uno por uno, al mismo tiempo que enfrentó a quienes se pronunciaban sobre su matrimonio. Ésto cambió en los últimos días, cuando los tortolitos decidieron poner fin a su historia de amor de 11 añosNico Suar.

Nico Suar y Emma Vich separados

Fue a través de historias de Instagram que Vich decidió compartir la noticia de que se encontraba separado, así como también negó los rumores que lo vinculan con Tomás Piñero, uno de los participantes de Expedición Robinson, el último reality de Telefe: " Estoy pasando un mal momento . No estoy con Tomás ni es motivo de mi separación. Espero esta vez un poco de respeto. Gracias", escribió en las últimas horas, con letras negras sobre un fondo negro para agregar mas dramatismo a la situación.

En el stream de la "Tía Sebi", Emma advirtió que intercambió mensajes con el ex Survivor, que fueron encontrados por su marido, quien decidió regresar a Córdoba, lugar donde vivían antes de "Gran Hermano". Luego de la entrevista, el comunicador contó que notó cierta tristeza en su entrevistado, al mismo tiempo que reveló que la pareja se encuentra afectada por culminar con su matrimonio luego de más de una década juntos: "Cuando Emma vino a mi programa, realmente no estaba como muy Emma Vich. Me di cuenta que le faltaban ánimos, le faltaba energía. Cuando terminó el programa me acerqué y le pregunté obviamente si estaba bien, si le pasaba algo. Ahí me comenta que se había separado de su novio hace poquito", indicó el tiktoker.

Aunque el peluquero afirmó "mandarse una", en el canal República Z, dio a entender que la separación fue por las mentiras de Nico Suar: "Estoy re dolido pero porque pasaron muchas cosas. Cuando yo veo los videos, empezás a atar cabos y cosas con tweets o con otras personas, y con gente. Y por ahí hay gente que dice la verdad y yo me termino dando cuenta que él decía que era mentira y es verdad lo que estaba diciendo la otra gente", reafirmó haciendo referencia a los rumores de infidelidad de su marido cuando él se encontraba en Gran Hermano.

Emma Vich niega haber estado con Tomas Piñero, el "tercero en discordia" en su matrimonio.

Al verse involucrado, Tomás Piñero también salió a dar explicaciones: "Bueno, voy a aclarar esto con un poco más de seriedad porque ya se están yendo al pasto. No soy gay y no estuve con Emma. Obviamente está todo armado por ellos. Las ganas que tienen", escribió en su red social X.

El ex Survivor acusó directamente a Emma Vich y su pareja, de armar la polémica. Esto tendría que ver con la versión que sentencia el mal pasar que atraviesa el ex hermanito, al no encontrar tanto trabajo como pensaba que ocurriría tras Gran Hermano.