Florencia Peña nunca se imaginó lo que confesaría su hijo, Juan Otero: "Estamos acomodados"

En la primera semana de debut, el Cantando 2024, ya presentó a muchos de los mediáticos que estarán compitiendo. El día miércoles llegaron a la pista Camila Lattanzio, conocida por su paso por Gran Hermano, la Gata Noelia, con una gran trayectoria artística, y Roberto Peña, el humorista que demostró no tener grandes dificultades para entonar algunas estrofas. Sin embargo, todas las miradas se centraron en la participación de Juan Otero, hijo de Flor Peña, la conductora del ciclo musical.

El influencer llegó al estudio por lo alto, con actitud y combinados en outfit con su partener: "Llegó el momento que yo no sé si esperaba o no esperaba pero tiene que suceder y hay que pasarlo", comenzó presentando su madre, quien advirtió estar nerviosa por las críticas que podría recibir en sus inicios abocados al arte.

Juan Otero llegó a la pista del Cantando 2024 y se sintió como en su casa

Otero demostró estar preparado para dar show, y en la pista no se achicó cuando tuvo que enfrentar las críticas que recibió. Fue Pepe Ochoa, quien en LAM, acusó al adolescente de 15 años de estar acomodado: "Dijo que yo iba a cantar en inglés con mi compañera Bianca, y que estábamos acomodados. Dejame decirle que estamos acomodados . Es el arreglo que hicimos, es un 2x1", comenzó bromeando sobre su participación y la conducción de la artista. "Nos pagan un solo sueldo", aportó Florencia a la ironía de su heredero.

Madre e hijo demostraron ser grandes compañeros, quienes bromean sobre sus polémicas. Es así que el joven se rió de que Flor Peña se haya convertido en trending topping en la red social X el día de su debut como conductora del Cantando 2024, ya que tuvo problemas de vista a la hora de leer los costes de producción. Además, la mediática fue tajante y ubicó a su sucesor quien demostró aires de grandeza cuando se encuentra dando sus primeros pasos.

Juan Otero se quejó de que Coty Romero, otra de las participantes del reality show, no contestó sus mensajes de felicitaciones: "Yo ya le dije que no se meta con el fandom de Coty, porque no sería inteligente", comenzó diciendo la conductora en un ida y vuelta con los chicos del stream: " No me contestó nunca los mensajes que le mande, y a mí no me gusta ", reclamó el adolescente.

"Tampoco... vos quién sos, ¿el hijo de Florencia Peña' ¿Quién sos vos?", saltó la actriz, quien obtuvo la respuesta inmediata del participante: "Perdón, el ganador del Cantando 2024". El tenso pero divertido intercambio provocó las risas de los presentes en el estudio: "Pará que recién arrancás. Coty tiene un poquito más de horas de televisión", redobló la apuesta la mediática.

Finalmente, Juan Otero cantó "Can't stop the feeling", de Justin Timberlake y se llevó el puntaje más alto hasta el momento, con un total de 22 puntos: "Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta y lo que me da más orgullo es que siempre fuiste a cumplir tu sueño", cerró Flor Peña mirando a su hijo, a quien además felicitó por arriesgarse a crear su camino en el mundo del espectáculo.