Dramático, Mauro Icardi, atacó a Wanda Nara y alguien lo mandó al frente: "Está agotado"

En los últimos días, Mauro Icardi fue blanco de múltiples críticas tras viajar a Turquía con la actriz la China Suárez y los hijos de ella, mientras sus hijas Isabella y Francesca —fruto de su ex matrimonio con Wanda Nara— habrían quedado desconsoladas en Argentina. En este contexto, el futbolista sintió la necesidad de hacer un fuerte descargo público, respaldado posteriormente por su abogada.

"1- La madre les impide salir del país; 2- La madre me impide hablar con mis hijas; 3- La madre impide que vea a mis hijas; 4- La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere; 5- Hace 6 meses que estoy en Argentina para estar con mis hijas y las vi 1 solo día", detalló furioso el deportista desde Instagram.

Mauro Icardi responsabiliza a Wanda Nara por no poder ver a sus hijas

La noche del miércoles, Icardi volvió a expresarse en redes: "1:30 de la madrugada en Turquía y acá esperando la llamada de mis hijas como acordamos con el Ministerio Público Tutelar. Ninguna revinculación", comenzó su descargo. Negó que exista un proceso de reencuentro afectivo, asegurando que el vínculo con sus hijas nunca se rompió y que las versiones que hablan de una revinculación responden al "capricho de la madre".

El rosarino también lanzó duras críticas contra el abogado Nicolás Payarola, a quien acusó de definir si las niñas pueden o no hablar con él: "Por lo visto el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón, doctor... no, recuerden que no tiene matrícula", disparó. Además, denunció que desde hace seis meses se encuentra en Argentina esperando poder compartir tiempo con sus hijas, pero que solo logró verlas una vez: "Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del Ministerio Público que se encarga de la salud mental de mis hijas, desobedecen órdenes de un defensor de menores", agregó.

Los fuertes posteos de Mauro Icardi en contra de Wanda Nara

Tras los extensos posteos del futbolista, su abogada Elba Marcovecchio habló en el programa Lape Club Social Informativo. Aclaró que no guionó a su cliente para el descargo y que tampoco es informada previamente cuando él decide expresarse en redes sociales: " Él realmente está cansado . Yo entiendo todas las cosas que le señalan, pero cuando vamos a lo concreto, es un papá que desde el 6 de enero no está con sus hijas de forma continua; solo estuvo en algunos momentos", explicó.

Y enfatizó: "¿Por qué el papá no está con las nenas? ¿Hay algo grave que haya pasado como para cortar un vínculo paterno-filial? No. No hay absolutamente nada. Es una cuestión de facto generada por la otra parte".

El navegador no soporta este contenido.

Marcovecchio también contó que Icardi le pidió tramitar el permiso para viajar con sus hijas y la China Suárez a Turquía, pero que el conflicto judicial con Wanda Nara lo hizo imposible: "Soy su abogada y Mauro me pidió a mí tramitar su viaje a Turquía, que incluía a las nenas, pero era imposible por los tiempos . Estaba recusado el juez anterior, y aunque lo hubiéramos tenido, tampoco daban los plazos", explicó, al mismo tiempo que confirmó que el deportista también extraña a los otros hijos de la Bad Bitch que no fueron fruto de su matrimonio.

Finalmente, un notero del programa leyó el extenso posteo donde Mauro Icardi enumera 12 puntos por los cuales, según él, no puede ver a sus hijas, todos responsabilizando a Wanda Nara. Ante esto, Marcovecchio se limitó a responder: "Es cierto", evitando mayores declaraciones para no vulnerar los derechos de Isabella y Francesca.