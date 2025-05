Todo mal: la China estalla, Wanda Nara se confunde de cuenta y los chicos pagan

Cuando la agenda mediática parecía estar en calma, la China Suárez rompió el silencio tras su viaje a Turquía con Mauro Icardi. En una serie de mensajes explosivos, se defendió de los insultos y las acusaciones que recibió en los últimos meses: desde el vínculo entre sus hijos y su actual pareja, hasta los costosos regalos que recibe, e incluso si es cierto que Amancio, Magnolia y Rufina llaman "papá" al futbolista.

"Me encanta escucharlas a todas, santitas, juzgar y señalar sentadas en un programa. Si yo hablara, las hago mierda a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen", escribió la actriz, anticipando la catarata de sincericidios que estaba por lanzar.

Desde Turquía, la China Suárez arremetió contra las periodistas que la critican por su presente junto a Icardi

Mientras desmentía que sus hijos llamen "papá" a Icardi y daba su versión sobre por qué él no ve a sus hijas, Wanda Nara se mostraba sonriente y familiar en la avant premiere de la película Lilo & Stitch, que llegará a los cines el jueves 22 de mayo.

Acompañada por sus cinco hijos, la empresaria lució un look informal pero cuidadosamente combinado: camisa negra clásica, ligeramente oversize, y un jean claro de tiro alto con un tajo en la pierna izquierda. Un atuendo juvenil y canchero que, además, combinaba con los outfits de sus hijos.

"Mi mundo": el garrafal error de Wanda Nara en plena dedicatoria a sus hijos

Mientras tanto, la Bad Bitch intentaba tener una tarde tranquila con los chicos, pero la explosión de la China en redes sociales desvió todas las miradas. Los periodistas, al verla, aprovecharon para preguntarle por los dichos de su ex y su nueva pareja, pero Wanda hizo oídos sordos. Según Yanina Latorre, los menores están afectados por el conflicto entre su madre e Icardi, y reveló que Francesca debió ser atendida médicamente de urgencia al ver a su papá en Turquía junto a los hijos de su novia, sin ella.

En un intento de consuelo (y quizás de mostrarse fuerte), Nara publicó una historia en Instagram junto a sus hijos con la frase "Mi Mundo". Sin embargo, cometió un error garrafal: en lugar de hacerlo desde su cuenta oficial, lo subió desde su perfil falso, identificado como @julia1988__you. Aunque la imagen fue eliminada rápidamente, no fue lo suficientemente veloz: periodistas y usuarios atentos al Wanda Gate lograron hacer captura y la difundieron en otras plataformas, dejando en evidencia el descuido.

Mientras las China explotaba en redes, Wanda Nara respondía desde su perfil falso

El traspié podría haberse producido porque minutos antes ese mismo perfil había estado activo. En el contexto de las múltiples respuestas de la China Suárez a sus seguidores —donde atacó a cada uno de sus haters—, desde la cuenta de "Julia" se publicó: "Acá cocinando pero sin picante porque no me gusta. Me da asquito y me repugna", junto a una imagen creada con inteligencia artificial de una mujer manipulando carne. Luego, en otra historia, se agregó: "Sin moral".

Aunque Wanda Nara nunca confirmó ser la dueña de ese perfil, los indicios que la vinculan son cada vez más evidentes. Actualmente, la cuenta julia1988__you parece estar desactivada.