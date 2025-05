La bomba sobre la China Suárez y un famoso director de cine: "Le mandaba fotos en conch... para quedarse con el papel"

La guerra entre Yanina Latorre y la China Suárez ya no tiene vuelta atrás. Lo que comenzó como una crítica más de la mediática terminó en un vendaval cargado de acusaciones, insultos, chats explosivos y una revelación escandalosa que podría dejar al descubierto uno de los secretos más turbios del ambiente cinematográfico argentino. En su programa radial en El Observador, Latorre lanzó una bomba que sacudió a todo el mundo del espectáculo: relató una supuesta maniobra de la China Suárez para quedarse con el papel protagónico en una película, en medio de su relación con Benjamín Vicuña.

Según la conductora, la actriz habría intentado seducir a un reconocido director de cine -cuyo nombre se negó a revelar- enviándole mensajes subidos de tono y hasta fotos completamente desnuda. "Un director de cine muy famoso. La Nipona (por La China Suárez) estaba en pareja con Vicuña. Este tipo, no voy a decir qué película, estaba por filmar una película que en ese momento estaba buscando la actriz protagonista. La China decidió que ella podía ser la actriz protagonista, la tuvieron en cuenta. No sé cómo se llama, hicieron una prueba de cámaras. Le empezó a mandar mensajes. Muy subidos de tono". contó.

Pero el relato fue aún más jugoso: "La producción de la película en ese momento estaba laburando en el Hipódromo y ahí no sé por qué hacían pruebas o casting. El tipo este es medio famoso, el director, porque le gusta mucho el sexo, pero en ese momento estaba en pareja con una conocida y acababa de tener un bebé y se ve que estaba en su eje. Ella intentó conseguir el papel. ¿Y cómo intentó conseguirlo?. Le mandaba fotos en concha, hasta se cortó el pelo porque así lo necesitaba la protagonista y le dijo ´es para nuestra peli´. El pibe le contestó ´acabo de ser padre, no me interesa´ y no consiguió el papel en la película".

La China Suárez con pelo corto

La historia, cargada de insinuaciones y detalles íntimos, rápidamente generó revuelo en redes sociales. Usuarios comenzaron a atar cabos, y muchos coincidieron en señalar que se trataría del casting de El Jockey, película dirigida por Luis Ortega y estrenada en 2024. El dato no es menor: Ortega fue padre poco antes del inicio del rodaje, y aunque inicialmente la China Suárez estuvo vinculada al proyecto, finalmente fue Úrsula Corberó quien se quedó con el protagónico. "Un tipo que no se rindió a sus pies. A esta no le importaba nada. Acababa de ser padre y ella estaba en pareja con Vicuña", lanzó Latorre, sin filtro. Pero no se quedó ahí: "Me empezaron a escribir de todos lados. Tengo para hacer 40 programas. Me escribieron periodistas, conductores, panelistas. Para contarme anécdotas o para felicitarme", remató.