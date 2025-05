El contundente mensaje de la novia de Maxi López, después del encuentro del ex futbolista con Wanda en Milán

Wanda Nara viajó a Milán con un grupo de amigas para acudir a la audiencia por su divorcio con Mauro Icardi. Tras su mediático paso por los tribunales de Italia y sorprender tanto con su lujosa Lamborghini ploteada de rosa como con su look, dio la estocada final al mostrarse junto al peor enemigo de Icardi, su ex Maxi López.

Las imágenes de ese encuentro se volvieron virales y los comentarios en redes sociales llegaron a sorprender a todos, inclusive a la mujer de López, Daniela Christiansson, que hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

La postura de la mujer de Maxi López, tras el encuentro del ex futbolista y Wanda Nara en Milán

"Por acá todo está bien. No es un drama que mi pareja cene con la mamá de su hijos", aclaró la mujer del exfutbolista, que hace algunos meses recibió en su casa a los tres hijos que tuvo su pareja con la conductora de Masterchef.

"Es lo mejor para todos, y sobre todo para los chicos, que después de años de guerra, por fin haya paz (más aún cuando hay otra guerra en curso), y que puedan manejar las cosas con calma", aclaró la mujer, que entiende que ahora la prioridad es resolver el conflicto entre Mauro y Wanda.

La sugerencia de "la otra guerra" no es ingenua. Cabe recordar que la modelo sueca vivió en primera persona el conflicto entre el padre de su hija, Belle, y la mediática argentina. Fue ella quien lo acompañó durante los años en los que Wanda lo denunció por violencia de género e incumplió sistemáticamente con el régimen de visitas de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

La extraña audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi por su divorcio

El futbolista insistió con la restitución de sus hijas, Francesca e Isabella. A esto, Wanda le respondió: "¿Por qué querés separarlas de su mamá y sus hermanos?". Ante esa pregunta, Mauro propuso que toda la familia se mudara nuevamente a Turquía, donde él forma parte del plantel del Galatasaray.

Pero el punto de mayor tensión llegó cuando no lograban ponerse de acuerdo respecto a la división de bienes tras 11 años de relación. Según la periodista, la jueza intervino con una frase demoledora: "El primero dijo delante de todos: 'Si me sale separarme de Wanda un millón de dólares, prefiero pagar 20 y destruirla '". La magistrada, sorprendida, expresó: "No puede ser que ustedes dos no se pongan de acuerdo en nada. Acá sigue habiendo amor", relató Yanina Latorre conductora del programa de chimentos.

Después de la audiencia, Mauro se tomó el trabajo de editar con inteligencia artificial una imagen en la que aparece junto a Johnny Depp, a quien admira desde hace meses. Esto fue una respuesta a la llegada de Wanda al tribunal, en el Lamborghini rosa tuneado, emulando a Amber Heard en el juicio mediático contra Depp.

Las frases de la audiencia, la propuesta de Icardi de que su ex se mude cerca de él, el video de ambos riéndose y sus reacciones en redes sociales podrían haber enfurecido a su actual pareja, la China Suárez, que comía pizza en el exclusivo hotel. Ante el revuelo, el futbolista se vio obligado a volver a presumir a su novia en sus historias de Instagram, ya que estuvo muy pendiente de las opiniones en redes, donde muchos aplaudieron la entrada triunfal de Wanda, vestida con un traje gris y actitud desafiante.