El detalle de Indiana en el casamiento de Nicole y el sexo del bebé que espera la modelo

Después de muchos idas y vueltas, Nicole Neumann celebró la decisión de su hija mayor, Indiana, de participar del segundo festejo de su matrimonio con el polémico corredor de autos, Manu Urcera. Los detalles que advierten una tierna reconciliación entre madre e hija y qué hicieron Mica Viciconte y Fabián Cubero durante el finde de Neumann.

Aunque pegó el faltazo a la primera ceremonia, la adolescente de 15 años decidió participar de la celebración que tuvo lugar en una exclusiva estancia de Exaltación de la Cruz. No sólo aceptó la invitación, sino que además posó en las imágenes que desde el entorno de la modelo se encargaron de filtrar en las redes sociales.

En una de las fotos que cirucló por las redes se la puede ver a Indiana, junto a todas las "damas de honor" de su mamá, apoyando su mano en uno de sus hombros. En otra, ya después de que la modelo blanqueó su embarazo de tres meses, la adolescente se mostró abrazándola a Nicole, con sus manos depositadas en la incipiente pancita.

Sin embargo, el festejo de Nicole se vio opacado por la filtración de la noticia de su embarazo. Y es que la modelo tenía previsto anunciarlo durante la ceremonia y ni siquiera sus tres hijas estaban al tanto. Horas después de que trascendiera el enojo de Neumann por el manejo de la prensa, el periodista Gustavo Méndez explicó cómo recibió la información.

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Allegra Cubero y Sienna Cubero

"Me quería asegurar de que el bebé estuviera bien, que fuera un embarazo ya avanzado. Por eso mismo, Nicole y Urcera decidieron contarlo hace un mes. Así es cómo me llegó la información de un lado y yo la chequé por otro lado", precisó.

Atento a la repercusión de la primicia, Méndez sumó con picardía: "Me sigo permitiendo no decir el sexo, pero ella lo contó ayer en el casamiento. Lo importante es que está todo bien". Ni lenta, ni perezosa, Susana Roccasalvo traicionó a su compañero de equipo y confirmó: "El sexo no vamos a decirlo. Nena no es".

Ya con la noticia de su embarazo más que confirmada, Nicole reveló desde sus redes sociales los cuidados adicionales que tuvo durante el festejo para resguardar a su bebé. "Qué difícil fue contenerme de no saltar en toda la noche. Baile a tierra, jaja. Pues cuidando de mi pollito mucho. Ni hablar de alcohol cero, claro. Así y todo, llegué al final", celebró.

Qué hicieron Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero durante el casamiento de Nicole y Urcera

Mientras que Indiana, Allegra y Sienna participaban del casamiento de su madre, Mica Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero armaron las valijas y decidieron aprovechar el fin de semana largo para visitar a sus respectivas familias en Mar del Plata.

Mica Viciconte y su viaje familiar a Mar del Plata

"¡Qué felicidad tener a Luca! ¡Cómo lo amo!", celebró Marcela, la mamá de Mica; al tiempo que compartió fotos con su pequeño nieto y su hija.

Mientras tanto, "Poroto" aprovechó para para visitar su escuelita de fútbol y cerró el año junto a los profesores y los chicos. "Feliz año para todos. Gracias por compartir este lindo día".