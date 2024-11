El Dipy habló tras ser denunciado por abuso sexual y extorsión: "Estoy en manos de Dios"

El músico y ex candidato libertario David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", pasó de coquetear con un cargo político en La Matanza y aspirar a ocupar un lugar dentro del Ministerio de Capital Humano a enfrentar acusaciones de abuso sexual y extorsión. La denuncia, presentada por una mujer identificada como M.C.A.M. ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, describe una serie de hechos ocurridos entre octubre de 2023 y mayo de 2024. "Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas", se defendió el cantante de cumbia.

El Dipy y Milei

Según el testimonio de la denunciante, ambos se conocieron a través de Instagram y luego mantuvieron contacto por WhatsApp. La relación comenzó con un encuentro en un bar donde "El Dipy" trabajaba como DJ, en octubre de 2023. Durante esa noche, él habría insistido en que consumiera drogas, algo a lo que ella -según describió- se negó. Sin embargo, la mujer sostuvo que comenzó a sentirse mareada tras consumir los tragos que le ofreció el músico. Incluso, sospecha que podrían haber sido adulterados. Aunque inicialmente creyó que las relaciones sexuales mantenidas aquella noche fueron consensuadas, expresó dudas debido a su estado de inconsciencia.

Tras el triunfo electoral de Javier Milei en noviembre de 2023, la relación tomó un giro más oscuro. Martínez habría comenzado a mostrar comportamientos controladores y manipuladores, llamándola insistentemente durante los festejos del búnker de La Libertad Avanza (LLA) y presionándola para que se encontraran. En este contexto, aprovechó la situación de vulnerabilidad económica de la denunciante, quien enfrentaba una orden de desalojo, prometiéndole un puesto laboral que nunca se materializó. La denuncia detalla tres episodios específicos de abuso sexual: uno el ocurrido el 15 de marzo de 2024, el otro el 17 de abril de 2024 y por último el 16 de mayo de 2024.

El primero ocurrió en una reunión en el departamento de El Dipy, donde supuestamente se encontraron para discutir un puesto laboral. La joven, que además era militante de la Libertad Avanza, contó que de un momento a otro, él cerró la puerta con llave y la forzó a mantener relaciones sexuales. "Se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar", declaró la víctima. El 17 de abril habría sucedido un episodio similar: de acuerdo con la acusación, el músico la sometió nuevamente, despojándola de su ropa a la fuerza. "Se abalanzó sobre mí, sosteniéndome de mis manos y brazos, y comenzó a sacarme la ropa", relató.

La denuncia contra El Dipy

Finalmente, el 16 de mayo de 2024 Martínez la habría obligado a practicarle sexo oral bajo el mismo pretexto laboral, a pesar de sus súplicas para que desistiera. En todos los casos, la denunciante afirmó que el músico utilizó su situación económica como herramienta de presión y que se aprovechó de su desesperación por conseguir trabajo. En el ciclo DDM, el cantante dio su versión de los hechos y aseguró que la denuncia es falsa. "Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas", dijo.

En diálogo con el programa de Mariana Fabbiani, el músico destacó que "en casi 26 años nunca tuve una denuncia así". "En el trabajo que yo hago con la música, conocemos a un montón de chicas y nunca tuve una denuncia de esta índole. Soy una persona pública, mediática, y cuando sucede algo así, muchos se esconden. Yo decidí salir a hablar. Ella me hizo el currículum cuando fui candidato a intendente en La Matanza y si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo. Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después vino una segunda y una tercera vez", destacó.

Finalmente, El Dipy se preguntó por qué su ex compañera de militancia en la Libertad Avanza hizo esta denuncia y sentenció: "Creo que la hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí. Hicimos una apelación. Yo soy una persona que no soy millonario, no puedo pagar un abogado. Me presenté para que me den un abogado en la defensoría. Me allanaron mi casa y buscaban armas y drogas. Me dieron vuelta la casa completa. Quiero que se haga justicia. Lamento muchísimo esto. No sé con qué fin hace esto. Estoy en manos de Dios".