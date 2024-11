Oriana Sabatini no perdona a su tía Gabriela Sabatini: "Yo no voy a obligar a nadie"

Sin filtros, Oriana Sabatini se despachó contra su tía, Gabriela Sabatini por su gran ausencia a la boda con Paulo Dybala. La charla con exceso de sincericidio se dio con el cronista de LAM a la salida de Olga, donde estuvo como conductora el pasado lunes.

Al momento de anunciar su compromiso, surgieron las internas familiares: quiénes irían al casamiento, a quiénes ni siquiera les llegaría la invitación y quiénes no podrían asistir por la situación que atraviesa Venezuela, donde se encuentra gran parte de la familia materna. Finalmente, el 20 de julio los tortolitos dieron el "sí, quiero" y algunas predicciones se cumplieron, entre ellas la insistencia de la tenista.

Oriana Sabatini fue tajante y confesó que no faltó nadie en su boda

En ese entonces, Catherine Fulop habló con la prensa y explicó que la relación de su marido Ova y ella con Gabriela se había vuelto algo tensa, y ahora fue Oriana quien ahondó en detalles y confesó que lo mejor fue que su tía no asistiera a su casamiento.

"Obviamente estoy triste", reconoció Sabatini en la puerta de Olga, y continuó: "Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida. Igual cada uno con lo suyo", expresó con cierto aire de superación.

Oriana Sabatini se mostró dolida y a la vez superada por su distancia con su tía, Gabriela Sabatini

La artista disparó sin filtro contra su tía: "A mí no me faltó nadie en el casamiento, igual. No me faltó nadie porque si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no quiere. Los que quisieron estar, estuvieron; y los que no, no".

Oriana dejó en claro no está dispuesta a luchar por un vínculo al cual no ve futuro aunque no guarda rencor: "Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida. Y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de mi vida, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Y cuando ella tenga ganas de hablar, yo voy a estar acá siempre. Siempre", dijo y dejó en claro que no reconoce el motivo por el cual su tía se alejó de ella: "Me encantaría que me lo expliquen. Si no hay ganas de explicarlo, no pasa nada. Pero no sé".

Si bien la artista reconoció que pudo seguir con su vida sin mirar atrás, Sabatini contó que su padre se encuentra triste por el distanciamiento familiar: "Mi papá también está muy triste, obvio. Tenemos una familia muy grande, pero la mayoría está en Venezuela. Y no podemos viajar para allá. Y la única que tenemos acá, sucede esto", cerró.

Nuevo término

Minutos antes de hablar sobre la tensa relación que mantiene con su tía, Oriana contó cómo prefieren que digan a las mujeres de los jugadores de fútbol: "Yo digo batichica, me da un poco más cool. Por ahí digo la boticena", exclamó sobre el término que utiliza en lugar de botinera.

Por otro lado, la influencer confesó que tiene una maravillosa relación con otras esposas de jugadores como Cami Galante, mujer de Leandro Paredes; Caro Calvagni, que está casada con Tagliafico; y con Jorgelina Cardoso , la mujer de Di María.