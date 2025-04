El drama de Lizy Tagliani: teme por la tenencia de su hijo y contó el duro consejo que le dio a su marido

La guerra mediática y judicial entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani deja daños colaterales. En este contexto, la co-conductora de La Peña de Morfi tuvo un ataque de sinceridad y relató el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

En su programa de radio, la humorista comenzó destacando la fortaleza que la mantiene en pie en estos momentos: "Me emociona y me gusta porque la gente sabe quién soy y me conoce, pero también hay que estar fuerte e ir para adelante", confesó, y aseguró estar lista para dar batalla.

El difícil momento que golpea a la familia de Lizy Tagliani

Si bien desmiente las acusaciones de Canosa, Tagliani admitió que los nervios y la exposición mediática la llevaron a tomar distancia de ciertos momentos familiares y a disfrutar de las risas de su hijo desde lejos: "No puedo estar todo el día llorando en la televisión por algo con lo que no tengo nada que ver. Tengo que estar fuerte, clara y segura", reflexionó. Aunque Lizy defiende su inocencia con firmeza, su pareja, Sebastián Nebot, no tendría la misma templanza: "Mi marido está llorando por todo esto", reveló, y compartió cuál fue su consejo para él: "De los dos, vos tenés que fingir demencia y hacer de cuenta que vivimos en Suiza, porque alguien tiene que estar tranquilo".

Más allá de la gravedad de las acusaciones, lo que más preocupa a la conductora es el futuro del cuidado personal de su hijo, Tati: "Lo que más bronca me dio a mí es que salgan con esto a cuatro días del juicio de adopción. Si realmente tienen alguna prueba de esas barbaridades y mentiras que dicen, lo hubiesen dicho cuando iba a adoptar", expresó entre lágrimas.

Posteriormente, en conversación con el programa A la Barbarossa, Lizy contó que el menor no está al tanto de la situación: "¿Cómo le voy a explicar a un nene de 4 años? No le explico nada, él está feliz, jugando. Por supuesto llamé a la directora del colegio, escribí en el chat de mamis, me puse a disposición y dije 'lo que quieran y lo que necesiten, si es necesario que me vaya y saque al chico de la escuela hasta que se solucione'".

"Me puse a disposición porque sé lo que debe significar tener miedo. Y todas las madres me contestaron: 'Nosotras te bancamos, lo que más nos importa es que los niños vivan en un clima lejos de esta información'. Lo están cuidando, lo están llenando de amor... Amor que yo ahora, por estar hablando con ustedes, me estoy privando de darle, por este quilombo", concluyó Lizy Tagliani.