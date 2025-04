Lugares y nombres de famosos: Viviana Canosa se presentó en Comodoro Py y denunció una red de trata en el mundo del espectáculo

Este martes, Viviana Canosa cumplió con su palabra y se presentó en Comodoro Py para denunciar a Lizy Tagliani, a quien señaló como "chorra" y "abusador de menores". Tras declarar, la periodista evitó hablar con los medios de comunicación que la esperaban en la puerta, aunque fue su abogado quien despejó algunas dudas sobre el asunto legal. La conductora no solo arremetió contra la humorista, sino que también aseguró tener en su poder una lista con nombres de importantes figuras del espectáculo implicadas en una red de trata. Firme y sin titubeos, se presentó a las ocho y media de la mañana ante la Justicia y se retiró alrededor de las once.

Así se retiró de Comodoro Py, Viviana Canosa junto a su abogado

"Denunciamos ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli. La causa está bajo secreto de sumario, no podemos adelantar nada porque podríamos entorpecer la investigación. En las próximas horas se van a tomar una serie de medidas de prueba y vamos a aportar más elementos", explicó Juan Manuel Dragani, abogado de la mediática. Los periodistas, ansiosos por conocer detalles, consultaron si se habían mencionado nombres en la declaración, pero el letrado se limitó a responder: "Se dieron locaciones, nombres, famosos y se aportó todo lo que teníamos. No puedo decir mucho para no contaminar la investigación, pero es una causa nueva".

Viviana Canosa decidió a las 3 de la mañana presentarse a declarar

El abogado agregó que, en el transcurso de la semana, Canosa presentará nuevas pruebas que incluirían "testigos, videos y otros elementos", aunque evitó dar precisiones para respetar el secreto de sumario. Tanto la denunciante como su defensor legar se negaron a brindar más detalles pese a la insistencia de los periodistas, ya que buscan evitar alertar a quienes podrían ser notificados en la causa. Hasta el momento, la conductora de Viviana con Vos expuso en su programa a Lizy Tagliani y a "La Costi", y advirtió que habría una extensa lista de nombres reconocidos involucrados.

Consultado sobre posibles víctimas, Dragani aclaró que, por ahora, no hay personas citadas a declarar, ya que surgirán a medida que avance la investigación. También reveló que durante la mañana se presentaron mensajes amenazantes que presionaron a la periodista a adelantar su declaración: "Hay una preliminar, se va a sorteo y ya rige el secreto de sumario, porque si no contaminamos el plexo probatorio", explicó sobre el proceso a seguir. Por último, admitió que esta nueva causa podría unirse a la ya existente contra Marcelo Corazza, en la que se expuso una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad.

Al salir de Comodoro Py, Canosa evitó hacer declaraciones y comentó, visiblemente cansada: "Decidí a las 3 de la mañana que la declaración fuera hoy y no mañana, para quedarme tranquila yo". Esto, luego de que en su último programa de televisión había anunciado que acudiría a la Justicia recién el próximo miércoles.