El dramático momento de Marta González y su lucha contra el cáncer: "Lo mejor sería morirme"

A sus casi 80 años, Marta González -reconocida por su labor en cine, teatro y por sus papeles en Rolando Rivas taxista o Carola Casin, por ejemplo- por primera vez se muestra "cansada". Y quizás, razón no le falta. Y es que la entrañable actriz se encuentra luchando por tercera vez contra el cáncer, el cual se le desencadenó por primera vez cuando su hijo, Leandro Sosa, se radicó en México y se separaba del entrenador de fútbol Osvaldo Chiche Sosa, padre de sus hijos Leandro y María Mercedes.

El segundo diagnóstico llegó en 2002, un año después del fallecimiento de su hijo Leandro como consecuencia de un accidente automovilístico en México. Pero ahora, una vez más la enfermedad volvió a tocar a su puerta y sostuvo estar un "poquito cansada" de luchar. "Yo estoy luchando otra vez con esto. Y a veces... Estoy un poquito cansada. Pero tengo que seguir luchando porque me lo pide mi hija y porque también me gusta vivir", indicó la actriz de 79 años durante una entrevista con Teleshow.

En 2019, la actriz se sometió a una mastectomía (es una cirugía para extirpar todo el tejido mamario de una mama como una forma de tratar o prevenir el cáncer de mama) que le permitió seguir con su vida en plenitud. Pero las células cancerígenas se alojaron en la otra mama y la lucha volvió a comenzar. "A veces uno se cansa, yo estoy un poco cansada, no tengo tantas alas. Tanta gente que quiero, la muerte a mi no me asusta, me asusta el sufrimiento", explicó Marta.

Según contó, su único objetivo es evitarle el sufrimiento "a la gente que me rodea". "No quiero que mi hija sufra, que mis nietos sufran, por eso también me da fuerza para estar siempre con el mejor humor. Lo mejor sería morirme. No quiero ver gente sufrir porque uno está sufriendo. Ya tuve a mis dos padres que tuvieron una larga enfermedad y yo decía 'no es mi mamá ni mi papá'. Se convierten en una bolsa de dolor, y te da un dolor tan grande", indicó por Net Tv.

Marta González dio detalles de su lucha contra el cáncer

Y continuó: "Cada cinco años me pasa, creo que tienen que ver mucho las enfermedades con las cosas que uno tapa. Y yo me trago las cosas, y esto creo que es producto de eso. Yo creo que hay muchas cosas que yo no me perdono, soy muy exigente conmigo misma y ahora que paso la vida digo 'cómo permití esto, como no reaccioné, qué tarada'. Que telaraña invisible se hace que vos tengas un cáncer de mama y tu hijo se muera exactamente un mes después. Y después el otro, que fue un cáncer in situ".

Sobre el último diagnóstico que le dieron en diciembre del año pasado, Marta advirtió que fue "muy duro" recibir la noticia. "Era extraño, me hicieron todos los análisis, mamografía, ecografía, no encontraban nada, hasta que me sacaron un pedazo y vieron las células. Yo estoy entregada. Tengo la esperanza de verlo de nuevo a Leandro (su hijo). En 2001 se fue. Yo estoy en el teatro y antes de salir a escena mi oración es 'señor que la gente que vino se olvide de todo, disfrute este momento", reveló.

La actriz perdió a su hijo en un accidente de tránsito

Además, la actriz también aseguró que le pide a los "ángeles" por su hijo. "´Por favor, ángeles, vengan, Leandro vení, asistime'. Y yo lo veo que me asiste", dijo. "La vida me ha quitado a uno de mis grandes amores, mi hijo Leandro. Mira lo que era su risa. Yo cuando estaba embarazada me sentía plena. Otras de las cosas que me hubiera gustado hubiera sido envejecer con mi marido, eso me dolió mucho, soy una romántica", concluyó al hablar de su ex marido.