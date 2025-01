El hermano de Jimena Barón fue denunciado por maltratar a su ex y a su hija: "Gorda cerda"

Mientras Jimena Barón atraviesa su segundo embarazo, su hermano Fede Barón se coloca en el ojo de la tormenta al hacerse público los chats con su ex pareja, donde no sólo ejerce violencia psicológica y verbal sino que además se niega a cuidar a su hija.

"Estoy separado hace un tiempo. Va a ser la primera vez que salgo de gira luego de haber sido padre así que no sé cómo haré, va a ser todo un tema", reveló el comediante en diálogo con Detrás de Escena, en el año 2022. Pese a no estar más con Nara Zubieta, la mamá de su hija Matilda, la menor siguió vinculándose con la familia paterna y durante el 2024 realizó diferentes viajes con "La Cobra".

El navegador no soporta este contenido.

En la entrevista mencionada, Fede Barón reconoció que la separación fue amena: "Por suerte, nos separamos en buenos términos y eso hace todo más sencillo. Tenemos buena relación, ella es una excelente madre y siento que me gané la lotería en ese sentido". Sin embargo, con el correr del tiempo la relación se fue volviendo más tensa y en las últimas horas quedó expuesto el maltrato que ejerció sobre su ex mujer, en la que se ve involucrada directamente su hija también.

Según el periodista Fede Flowers, el actor no quiere ver a su hija: "La situación entre Fede Barón y Nara, la madre de su hija, ya no viene bien, era mala", comenzó relatando y continuo: "Federico ve a su hija cuando Jimena (Barón) pide verla o la mamá". Según trascendió, el mediático se encuentra enfocado en la temporada de verano 2025 que lo encuentra en Mar Del Plata, y su primogénita no estaría dentro de su interés, así como tampoco le estaría mandando dinero.

Fede Flowers compartió los chats donde Fede Barón maltrata a su ex mujer y se niega a cuidar a su hija

"No no Nara, no entendés vos. Yo voy a trabajar no voy de joda. Hacé de cuenta que me voy a otro país. Si me voy a Uruguay o España, ¿vas a ir a España a buscarme? es una ridiculez lo que estás diciendo ", se escucha un audio Barón cuando su ex mujer le consultó si quería ver a la nena, ya que se encontraban en la Costa: "No me jodas con mi trabajo porque mi trabajo es sagrado. No te la voy a recibir, si aparecés me voy a ir corriendo, no la voy a agarrar a Matilda ", fue la desgarradora negación que recibió esa mamá.

Además del audio, Flowers compartió capturas de pantallas donde queda expuesta la violencia que recibía Nara por parte del hermano de Jimena Barón: "Mentirosa de mier** No sabés hacer otra cosa que mentir y comer, gorda cerda . Tu familia no te da ni bola pobrecita, te tratan como una sirvienta", fueron los mensajes que recibió Nara el pasado 11 de mayo.

Jimena y Fede Barón