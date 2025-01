Wanda Nara y L-Gante separados: la verdad detrás de la ruptura

En medio de la guerra mediática y con una frontera de por medio, Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, y Wanda Nara decidieron poner fin a su relación: las redes sociales explotaron con opiniones, memes y hasta algunas especulaciones de cómo continuará la historia.

En un fin de semana cargado de tensión y problemas familiares, la conductora de Bake Off salió al aire en LAM para denunciar mediáticamente a su ex esposo, Mauro Icardi, que actualmente pasa los días con sus dos hijas, Francesca e Isabella. El problema llegó cuando las menores fueron capturadas, en reiteradas ovaciones, junto a la China Suárez, quien supo ser amante del futbolista y actualmente estarían juntos.

Así anunciaron su separación Wanda Nara y L-Gante

Fue la Bad Bitch quien anunció su ruptura: "Hoy nuestros caminos se separan, para cuidaros y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión , hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", escribió en una historia de Instagram junto a una imagen de su mano junto a la de su ahora ex novio. La separación se llevó a cabo a la distancia, ya que la modelo pasaba unos días en Uruguay por trabajo, mientras que el artista residía en territorio argentino porque decidió quedarse junto a su hija.

L-Gante fue un poco más polémico con su anuncio: "Esta novela ya fue. Termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones ", escribió también en una story junto a una imagen de sus últimas vacaciones románticas por Europa; un posteo que decidió borrar a las pocas horas. Las palabras del representante de cumbia 4:20 dejaron en claro que no está a gusto con los últimos movimientos mediáticos de Wanda Nara, que no sólo expuso a su ex en el programa de Ángel de Brito, sino que a lo largo del fin de semana hizo público los chats con Icardi, donde estar le suplicaba volver a estar juntos con comentarios despectivos hacia el cantante.

Tras su separación, Wanda Nara volvió a hacer pública las imágenes con Mauro Icardi

El anuncio oficial de la separación llegó de manera sorpresiva, y los usuarios de X opinaron: "Para sorpresa de todo el país, L-Gante terminó siendo el más cuerdo entre todo el grupo de personas. Domó", fue uno de los comentarios en X, ex Twitter, así como también hay quienes creen que Wanda Nara regresará con Icardi. Y es que los cibernautas captaron un inesperado gesto: la influencer había vuelto a hacer públicas las fotos que había compartido con Mauro antes de abril de 2024, imágenes que en su momento había decidido ocultar.

En medio de esta separación, Mauro Icardi y la China Suárez comparten fotografías de su estadía en la casa de Nordelta: una lujosa propiedad que era el sueño de Wanda Nara y que fue arrebatado por el delantero. Además desde el entorno cercano de la empresaria aseguran que tomó la decisión de separarse para no tener complicaciones con las custodias de sus hijas, la cual está en juego debido a los problemas legales que mantiene con el jugador.