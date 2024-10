El motivo por el cual Pampita debería pagar por mes a Roberto García Moritán

Si bien Pampita dio por finalizado su matrimonio con Roberto García Moritán, y estaría comenzando una nueva relación con un reconocido polista, aún hay algunos detalles por resolver ante la justicia para oficializar su separación. En las últimas horas, se generaron especulaciones alrededor de la cifra que tendría que pagar la modelo al ex político.

Recientemente, una abogada fue invitada al programa de Laura Ubfal para hablar sobre lo sucedido entre la influencer y el ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, fue allí que reveló cómo se maneja el Código Civil cuando una de las partes, durante un divorcio, tiene un mayor ingreso que el otro.

Pampita: mientras mas se quiere alejar de su ex marido, más cerca lo tiene

Según la profesional de las leyes, la oriunda de La Pampa tendría que pasar una manutención mensual a quien fue su marido: "Seguramente acá hay que hacer acuerdos. El tema es Anita que tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar Pampita, y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un Ministro de la Ciudad que ganaba 5 millones. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada , y tiene dos hijos más que mantener. ¿Hasta dónde puede pedir Pampita?", preguntó la conductora del programa.

Tras la interrogación de Ubfal, Lorena Taffarel, especialista en la rama familiar del derecho, detalló: "Lo que sucede en esos casos, y el Código Civil por suerte lo tiene previsto, es que cuando uno de los progenitores tiene mejor condición económica, tiene que colaborar con el que tiene menor condición económica para que se equipare y para que el hijo no sufra necesidades en la casa de uno y en la casa de otro la pase mucho mejor".

Pampita podría ser obligada ante la Justicia a mantener mensualmente a García Moritán

"Se trata de que los hogares sean similares porque si no, obviamente, si voy a la casa de mi papá todos los días como yogur, y en la casa de mi mamá todos los días como caviar, y prefiero caviar, me voy a quedar en lo de mi mamá, claramente", concluyó la abogada.