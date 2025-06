Bad Bunny desafía a Donald Trump, deja fuera a EE.UU. de su tour mundial y la pudre con Taylor Swift

Con su último álbum liderando las plataformas digitales y una ambiciosa gira internacional en camino, Bad Bunny se mostró más sincero que nunca. En una entrevista con la revista Variety, el artista puertorriqueño confesó cuál fue su mayor fantasía profesional y reveló el país que quedará fuera de su tour DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS World Tour.

"Antes de la residencia, mi fantasía durante mucho tiempo fue hacer un concierto masivo y gratuito en Puerto Rico, solo para locales. Si fuera por mí, todos los conciertos para los locales serían gratis. Pero lo que tenemos planeado ahora es de otro nivel", aseguró Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real.

Bad Bunny se presenta para su gira

Las funciones comenzarán el 11 de julio y se extenderán hasta el 14 de septiembre, con shows programados los fines de semana. Luego, dará inicio a una gira mundial de 56 fechas que lo llevará por Europa y América Latina, con un cierre previsto en Bélgica en julio de 2026.

El tour arrancará en su tierra natal, y Bad Bunny dejó en claro que desea que esas presentaciones sean exclusivamente para el público local, marcando distancia con los turistas estadounidenses. Esta decisión no es casual: llega en un contexto de fuerte defensa a su pueblo y como crítica implícita a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, quien propuso utilizar fuerzas armadas, ICE y cuerpos policiales locales para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

Bad Bunny desea hacer un show completamente gratuito para los que viven en Puerto Rico

Mientras muchos artistas latinos apuntan al mercado estadounidense, Bad Bunny optó por un camino distinto. Anunció que su gira 2025-2026 no incluirá a Estados Unidos: "Es innecesario", sentenció, y explicó que los fans norteamericanos ya tuvieron suficientes oportunidades para verlo en vivo durante los últimos seis años.

En este nuevo proyecto, el artista reafirma que la intención detrás del disco y la gira es rendir homenaje a Puerto Rico, tanto en los ritmos como en las letras. Por eso, el territorio norteamericano no está en su radar. " No soy Taylor Swift ", lanzó un dardo envenenado y la artista no fue elegida al azar.

Cabe recordar que entre ambos existe una silenciosa rivalidad musical. En 2020, Bad Bunny se convirtió en el primer latino en ser el artista más escuchado en Spotify, y repitió ese logro por tres años consecutivos. Sin embargo, en 2023 Taylor Swift le arrebató el trono y volvió a liderar en 2024.