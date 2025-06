Julián Álvarez será papá: del incómodo blooper en vivo al pedido de disculpas y el emotivo anuncio en redes

Lo que debía ser una tierna y cuidada noticia familiar terminó revelándose de forma abrupta y algo incómoda. Julián Álvarez, el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina, confirmó que será padre por primera vez junto a su pareja, Emilia Ferrero. Sin embargo, lo hizo a desgano, en medio de una entrevista que tomó por sorpresa al propio futbolista y que generó una inesperada polémica.

Todo ocurrió durante una nota que brindaba en el marco del Mundial de Clubes, donde participa con el Atlético de Madrid. Allí, el periodista Matías Pelliccioni, de TyC Sports, deslizó al aire: "Vas a ser papá... Si hay festejo mañana, imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer". Álvarez, visiblemente incómodo, titubeó: "Yo no dije nada... Sí, lo digo porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí...".

Pese al recelo, el futbolista no se mostró hostil. "Gracias, estamos muy contentos", añadió antes de retirarse. El momento fue rápidamente viralizado, no tanto por la noticia en sí, sino por la manera en la que se dio a conocer, exponiendo una intimidad familiar que todavía no estaba lista para salir a la luz. La repercusión fue tal que Pelliccioni no tardó en realizar un extenso pedido de disculpas públicas desde su cuenta de Instagram.

Afligido y con un tono de arrepentimiento sincero, escribió: "Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título. Me comí un rumor por recontra confirmado y, al estar tantos días viajando y afuera del país, sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo". El periodista también remarcó que su intención no fue la de incomodar ni forzar la primicia: "Reconozco y me lamento por mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar".

Sus palabras buscaron frenar la ola de críticas que recibió en redes sociales, donde se lo acusó de haber traspasado un límite en el ejercicio periodístico. Muchos colegas y usuarios remarcaron que el derecho a comunicar un embarazo corresponde, primero y exclusivamente, a los protagonistas- Lo cierto es que horas después de ese incómodo momento, Julián y Emilia decidieron retomar el control de la noticia y hacerla pública con un posteo conjunto en sus redes sociales.

El descargo de Matías Pelliccioni

Con el característico estilo futbolero que tanto identifica al ex River, escribieron: "Foto oficial del nuevo equipo titular: Papá, mamá, Tarzán... y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo". En la publicación, compartieron tres fotos: una con su perro Tarzán, otra con el test de embarazo positivo y una más con la ecografía del bebé en camino.

Sin revelar el sexo, la pareja dejó en claro que transitan este momento con mucha alegría, a pesar de que no fue anunciada de la manera que hubieran deseado. A sus 25 años, Julián Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su vida profesional y personal. Consolidado en Europa, protagonista con la selección y ahora a punto de convertirse en padre, suma una alegría más a su historia. A pesar del tropiezo mediático, la noticia fue finalmente celebrada por hinchas y colegas, que destacaron la madurez del delantero al responder con calma y respeto, incluso ante una situación incómoda.