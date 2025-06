Deseos de muerte y apoyo a los trolls: estalló la guerra entre Eliana Guercio y Laura Ubfal

La guerra entre Laura Ubfal y Eliana Guercio en el panel de Gran Hermano estalló tras meses de altercados que subieron de tono de forma paulatina hasta que en los últimos días explotó la relación y la paz quedó tan difícil de alcanzar como en Medio Oriente. Es que la vedette le dijo a la periodista que tenga cuidado con el escalón cuando salga del estudio y la periodista aprovechó para retuitear las críticas de los fanáticos por lo que había dicho.

"Voy a hablar y si te molesta lo que voy a decir, tené cuidado con el escalón si te vas", disparó Guercio en una declaración que generó un mal clima en el panel, al punto de que motivó a hablar al conductor Santiago del Moro: "Un golpe bajo, igual. Chicos, innecesario. El juego es con ellos", explicó en relación a los participantes del reality.

"Golpe bajo también es que un analista esté en todos los canales de streaming traduciendo lo que dicen", respondió Guercio, sin bajar la guardia contra su compañera de panel, que refunfuñaba fuera de cámara por la agresión que había recibido. A este corte en redes sociales, la pareja del arquero boquense Sergio "Chiquito" Romero debió responder, cuando comenzó la acusación pública contra ella.

"No, Nacho", le respondió al periodista Nacho Rodríguez. "Lo que deseas vuelve, así que no fue así. La semana pasada me echó la culpa a mí. Dijo que yo le había hecho mal de ojo. Le recordé que había un escalón, justamente para que no se caiga y me vuelva a culpar a mí. Que estés bien", señaló la vedette.

Eliana Guercio negó sus malos deseos hacia Laura Ubfal.

Mientras tanto, Ubfal aprovechó la volteada y le entró con fuerza al retuit de quienes criticaron el despiadado accionar de la panelista. "Esta señora nefasta. Espero que no le renueven el contrato y la rajen del panel. Ya tirarle un golpe bajo a un compañero de panel de esa categoría es repudiable", rechazó un usuario, que directamente pidió su cabeza ante el canal.

Ubfal no se puso colorada para compartir ese nivel de odio y siguió con la contra humillación pública. "Esta mujer es de lo peor. No entiendo cómo puede ser panelista. Ubfal estoy contigo", escribió otro usuario de X (ex Twitter). "Qué fondo de olla es Eliana Guercio, Dios mío. Le brota de las entrañas, quiere ser una dama y es patética. Por primera vez la banco a Ubfal. Está sentada ahí por ser la mujer de un futbolista", aportó otra cuenta de la red social.

Eliana Guercio expuso a Laura Ubfal en los retuits que dio de posteos que piden su cabeza.

"Guercio es una maleducada y una hipócrita. Ataca a su compañera de trabajo Ubfal, cuando ella demostró ser fan de Ulises y Chiara. Y eso nadie se lo cuestiona, porque ser panelista es opinar, no ser patotero", le reprochó una tercera persona a través de la red de Elon Musk.

Ante esto Guercio no se quedó callada y armó un posteo en el que nucleó todos los retuits malvados de Ubfal. "Tan linda, tan profesional y amorosa Laurita, reposteando todos los insultos de los fans de Tato hacia mi. Un amor de persona", la expuso la vedette de forma irónica.