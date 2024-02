El secreto de "Tóxica", el nuevo tema de Wanda y el papelón por el playback en la Bresh

En noviembre del 2023 la lista de trabajos de Wanda Nara se agrandó un poco más para transformarse en, además de empresaria, modelo, conductora, representante y creadora de una línea de maquillajes, cantante solista. Tras su primer lanzamiento, no sólo dejó a todos sorprendidos por la línea musical que eligió, sino también por el éxito rotundo que tuvo con tan sólo una canción que hizo que ahora, esté a poco tiempo de estrenar la tercera.

Wanda Nara.

Después de animarse a conducir un programa de tal magnitud como lo es Master Cheff, Wanda quiso seguir por el camino de lanzarse hacia todo lo que tenía a su alcance sin defraudarse a ella misma. En aquel momento, también se había confirmado su enfermedad, Leucemia, y lejos de paralizarse, tomó impulso para cumplir sus sueños pendientes.

En aquellos sueños, se encontraba nada más ni nada menos que el de ser cantante solista así que con las manos en la obra, el mismo productor que L-Gante y un equipo atrás acompañándola, comenzó a grabar su primera canción que le dio el puntapié para captar la atención al público e ir, de a poco, superándose cada vez por más.

Fue en el mes de noviembre cuando se lanzó "Bad Bitch" y en pocas horas ya había sonado en todos lados siendo así un hit de la ex blonda. Incluso, hasta el momento, cuenta con más de tres millones de reproducciones en YouTube y la misma cantidad en Spotify siendo así un éxito total para ser su primer single.

Wanda Nara en el videoclip de su canción "Bad Bitch".

Pasado el furor de Bad Bitch, la esposa de Mauro Icardi se la volvió a jugar y lanzó una nueva canción, llamada "O bicho vai pegar" cantada en portugués y grabada en la favela de Río de Janeiro teniendo todo un equipo de producción por detrás, una coreografía basada principalmente en el twerk y como si fuera poco, a su esposo siendo partícipe del mismo.

Aquel video, que tiene solo tres semanas, ya reclutó tres millones de reproducciones en YouTube y un poco más de 400 mil en Spotify, por lo que marcaría nuevamente un camino exitoso para Wanda. Incluso, la única diferencia entre sus dos canciones es que una es en castellano, la otra en portugués, pero en cuanto al ritmo, para ambas apostó a una electrónica más musicalizada.

Wanda Nara en el videoclip de su canción "O bicho vai pegar".

Sin dudas que Wanda no se queda con las ganas de nada, de hecho en la canción Bad Bitch lo que más se destaca es la frase "lo veo y lo quiero" y así es como se maneja ella en su vida cotidiana, por lo que ahora, lanzará su tercera canción de la cual ya brindó un breve adelanto en su visita al streaming de Olga.

Si bien todavía no dio indicios de cuándo será la fecha de lanzamiento, dejó escuchar el principio de la canción que llevará el nombre de "Tóxica". No es un dato menor ni al pasar, que ella en diversas entrevistas se definió de aquella manera tras considerarse una persona sumamente celosa y posesiva no sólo con su marido, sino también con sus hijos y su entorno.

Más allá del adelanto que dejó escuchar de "Tóxica", no dio pistas de si realmente se trata de una historia de vida de ella o si es algo inventado, pero lo que sí dejó entrever fue el principio de la melodía que podría ser tranquilamente una actitud cotidiana de ella. En el comienzo de la canción, el primer sonido que se escucha es una llamada telefónica y luego su voz dejando un mensaje tras obtener la llamada rechazada.

"¿Querías que te llame? Te estoy llamando. ¿Por qué no respondés?", se escucha decir y luego, mientras la melodía con base electrónica comienza a sonar, dice: "¿Querías que cambie? Ahora ¿sabes qué? No cambio nada. Nada cambio. Y te bloqueo". Por último, para darle comienzo a lo que será la letra, se auto percibe como "Tóxica", que es el nombre de su single.

En el estudio, a Nati Jota, Eial Moldavsky y a Damián Betular, aquella canción los enloqueció y atinaron a gritar, saltar y cantar cuando escucharon la melodía, pero aún resta saber cómo continuará y si realmente será aceptada por el público. Mientras tanto, lo que sí es un hecho es que por el momento, más allá de grabar las canciones, Wanda todavía no se anima a dar el siguiente paso de cantarlas en vivo.

El fin de semana, la ex esposa de Maxi López asistió a la reconocida "Fiesta Bresh" que se realiza en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí mismo cantó sus dos hits para hacer bailar a todos los que estaban presentes y para sentir lo que es estar por primera vez arriba de un escenario mostrando su faceta de cantante.

Sin embargo, más allá de que hizo bailar a los presentes, encender las luces de los celulares y generar un gran momento en medio de la noche, lo que más llamó la atención de su breve show fue el descarado playback que hizo que quedó en evidencia de las miles de personas que estaban en el lugar como también de todos aquellos que luego lo vieron a través de las redes sociales con los videos divulgados.

Es que al comenzar su show, Wanda se ubicó el micrófono cerca de la boca para poder cantar, pero su poca experiencia como cantante y arriba de un escenario la traicionaron y no sólo que quedó en evidencia que el micrófono estaba apagado porque su boca no coincidía con la letra, sino que desde la organización de la fiesta atinaron en varias ocasiones a bajar la música para que pueda escucharse la voz de la modelo, pero lo único que se sintió fue el silencio descarado.