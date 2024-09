Emanuel Noir rompió el silencio: los detalles del terrible accidente que vivió con Ke Personajes

En el último tiempo, el nombre de Emanuel Noir se vio envuelto en grandes éxitos, como conciertos agotados y nuevos lanzamientos musicales. Sin embargo, el artista también fue el protagonista de tensos momentos. En las últimas horas, fue él mismo quien reveló el accidente que vivió con su grupo "Ke Personajes" a horas de presentar su show en la provincia de Formosa.

A lo largo de la prueba de sonido, a pocas horas de comenzar la función, ocurre un incidente técnico en el escenario que provocó el destrozo del 90% de los instrumentos de la banda. Con ánimos de recibir la primavera, la provincia convocó a un gran evento que terminó en fracaso absoluto. Fue allí donde los músicos tocarían, cuando una pantalla LED cayó sobre el escenario.

Ke Personajes no pudo presentarse en Formosa

Si bien no hubo heridos, Ke Personajes perdió sus herramientas de trabajo con aquel desprendimiento. En el video que se viralizó en redes sociales, se pudo observar a Emanuel Noir cuando subió al escenario a probar que todo esté en perfectas condiciones para el show, cuando un técnico le avisó que debía bajar, solo unos instantes después la pantalla LED cayó sobre los instrumentos.

A través de sus redes sociales, el músico se encargó de contar a sus fanáticos el trágico momento que presenció: " Se lanzó el comunicado, pero mostré el video de la tragedia mayor que pudo haber pasado si nosotros hubiésemos llegado antes a probar sonido, estaría abajo y absorbe todo lo que se cayó", comenzó diciendo en su cuenta personal de Instagram.

Cae la pantalla LED sobre los instrumentos de Ke Personajes y los destrozó

Luego, el cantante reflexionó sobre su vida, la cual estuvo en peligro, y sobre el show que no pudo brindar a su audiencia: "La empresa que trabajó se tendrá que hacer cargo de los instrumentos, que encima tampoco viene al caso. Vale, sobre todo, la vida de nosotros que venimos 10, 11 horas en camioneta para tocar para la gente de acá de Formosa".

Emanuel Noir agradeció a Dios por haber salido a tiempo del escenario y evitar una situación aún peor: "No pudimos por algo externo y como es externo a nosotros, no tenemos control sobre eso, así que no nos hacemos cargo. Sí sobre la gracia que Dios tuvo con nosotros y la misericordia de que no estemos probando sonido y no pase a mayores . Así que no voy a acotar mucho. La gente que nos sigue va a entender y a saber posicionarse", culminó.

Viejos problemas

En reiteradas ocasiones, el artista demostró no controlar su filosa lengua, es así que se enfrentó a personas desconocidas y grandes figuras del espectáculo: "Usa una forma falsa de manejarse", se refirió a Marcelo Tinelli. En una entrevista que dio en Perú, no perdonó algunas actitudes del conductor: "No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan, en la cotidianidad, una forma falsa de manejarse".

Emanuel Noir fue el protagonista de múltiples conflictos, tantos sociales como mediáticos

El empresario fanático de San Lorenzo no fue el único personaje conocido a quien se cruzó Emanuel Noir. El "Tanque" Silva también fue víctima de enojos del músico, cuando un joven se acercó y le pidió un saludo para el ex jugador de Boca Juniors: " Que me chupe la verg* tu papá ", fue su respuesta al fan. Un mal entendido del cual el artista se arrepintió en el momento y cambió la actitud: "Tanque, cuídate y pórtate bien vos. Dale, warrior", se volvió a pronunciar a la cámara.

En las últimas apariciones públicas, Emanuel Noir quedó en evidencia por sus problemas con los consumos de bebidas, es en aquel contexto que en el mes de diciembre terminó detenido en Concepción del Uruguay cuando a la salida de un boliche se fue a las manos con otra persona que terminaba su noche de baile.