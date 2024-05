¿Emilia está embarazada? La versión que creció a pura especulación y se viralizó en las redes sociales

Un nuevo rumor llegó para justificar los recientes shows suspendidos de Emilia Mernes. Este está lejos de significar una crisis con su pareja Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejor conocido como Duki, ya que la versión que se instaló en las últimas horas señala que la cantante estaría embarazada. Eso, al menos, fue lo que sugirieron en LAM, ciclo que se emite por América TV, aunque luego de tirar la piedra escondieron la mano y negaron haber sido taxativos al respecto.

"Yo les hago una pregunta mientras cotorrean... ¿saben lo de Emilia, no?", lanzó Ángel de Brito al resto de sus angelitas. La primera en regar la plantita de la separación fue Yanina Latorre, quien preguntó: "¿Se peleó con el Duki?". El conductor le contestó solamente con el rostro, moviéndolo de lado a lado y enseguida, la pareja de Diego Latorre volvió por a dispara y aparentemente habría dado en el blanco: "¿Embarazada?".

Enseguida De Brito prometió que "va a ser noticia, pronto va a ser noticia", lo que revolucionó a los y las fanáticas de la cantante, quienes en las redes sociales comenzaron a tejer escarpines y a fantasear con nombres para niño o niña. Esto fue a tal punto que directamente los portales de noticias se hicieron eco de la versión y la hicieron correr.

Eso sucedió hasta que decidieron bajar el rumor desde la cuenta El ejército de LAM, la cuenta del programa y que muchas veces puede decir las cosas que el avezado panel chimentero no se anima a lanzar. El Canciller posteó: "Según LAM, Emilia Mernes estaría embarazada de Duki", con una imagen de ella y el cartel "último momento".

La desmentida de LAM a El Canciller a la versión de Emilia Mernes embarazada.

"Nunca nadie dijo nada de esto. Besos Canciller", respondieron desde la cuenta de X del ciclo de América, La negativa se basa en que nunca se dijeron nombres, aunque la versión ya es tan grande que hasta que no la desmienta la mismísima Mernes, será muy difícil que no se detenga. La mano escondida luego de tirar la piedra no es común en LAM y las razones por las que lo hizo, también llaman la atención.

¿Podrían estar cubriendo a la cantante a la espera de un futuro anuncio? ¿Realmente comprobaron que lo del embarazo era falso? A su vez, como esto no fue negado por De Brito sino por esta cuenta satélite del programa, es difícil que se le pueda restar protagonismo a la versión.

Emilia Mernes canceló en dos oportunidades uno de sus shows en el Movistar Arena por una cuestión de salud.

A principio de mes, la cantante tuvo que salir a un Movistar Arena lleno para pedirles disculpas y suspender el espectáculo. "No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal", reveló en aquella oportunidad que se viralizó por todos lados.

"El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá", solicitó ese viernes 3 de mayo. Finalmente fue al siguiente martes 7 cuando lo ofreció. También debió suspender sus funciones para ese ese sábado 5 y domingo 6 en Uruguay y trasladarlas una semana al 12 y 13.

Comunicado de cancelación por Emilia Mernes.

En aquella oportunidad, la productora Fenix sacó un comunicado para informar respecto a lo sucedido: "En relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de una endoscopía, fue diagnosticada con una gastroenteritis aguda. Por recomendación médica, se le indicó el reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de su salud".

Lo cierto es que a partir de este supuesto embarazo, todo parece cerrar en lo ocurrido a principios de este mes. Los días dan para que ella recién se esté enterando y atraviese el típico cuadro de descompostura y náuseas de los primeros meses de estar en cinta. Más allá de los rumores no defendidos en público, ¿quién convence a sus fanáticos de lo contrario?