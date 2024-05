Moria atendió a Susana y ninguneó su regreso a la televisión: "Era hora de que trabaje"

Susana Giménez (80) volverá a la televisión, más precisamente a Telefe. Lo confirmó a través de un video en el que se la vio acaramelada con las autoridades del canal (Darío Turovelzky, Guillermo Pendino y Federico Levrino); allí prometieron que la rubia volvería a la pantalla chica el semestre del año 2024. Sin embargo, lo más jugoso de todo esto es qué dijo Moria Casán (77) sobre esta esperada vuelta.

Casán y Giménez están en las antípodas políticas, en direcciones opuestas de cómo viven sus vidas y hasta de cómo pagan sus impuestos.

Moria Casán y Susana Giménez en sus inicios como actrices

La primera asegura pagar todos sus impuestos y preferir generar dinero en Argentina para construir el país; en contraparte, la segunda vive en Uruguay desde el advenimiento de gobiernos peronistas y aseguró en varias oportunidades que el país está en un declive constante, de hecho aseguró que no quiere que el país sea "Argenzuela".

Ahora, ambas divas de la televisión y del humor llegarán a las pantallas de los y las argentinas: Moria a través del streaming Picnic Extraterrestre y Susana a Telefe, aunque todavía no se confirmó nada sobre el formato.

En la presentación de Picnic Extraterrestre, Moria lució espléndida junto al resto del elenco que no paraba de mirarla como maravillados por su figura. Allí, los periodistas de la prensa rosa tuvieron la oportunidad de charlar con "La One" que se refirió a la "Diva de los Teléfonos" de la peor manera: "No hay nada que me interese menos que hablar de la señora esa", dijo contundente.

Además, bromeó con su situación financiera: "Está con retiro impositivo", dijo con su "lengua karateka" noqueando a la figura de Susana.

Moria en la presentación de su programa

Moria, que no deja pasar una, recordó que Susana contó muy orgullosa que había realizado los trámites para ser ciudadana legal de Uruguay. Con respecto a esto, Casán disparó irónica: "Respetemos a la compatriota uruguaya".

Además, la criticó rotundamente: "Qué bueno. Ya era hora de que trabaje", dijo en relación a su nuevo programa de televisión. Cabe aclarar que Casán no deja de trabajar en ningún momento, lleva ya varias décadas en el teatro con la obra "Brujas".

Susana Giménez

Para dejar todo clarito clarito, Moria explicó la situación de Susana en pocas palabras en una entrevista anterior: "Ella ahora está como en un retiro espiritual. No es una perseguida política, es una escapada de los impuestos"

💣 Bombita. El programa que conducirá Moria se llama "Nave Nodriza" e irá todos los miércoles desde el 28 de mayo en el canal de streaming Picnic Extraterrestre.

Moria y Sofía

Moria se mostró con un look extravagante y hermoso que marcaba toda su figura. A su lado estaba Sofía Gala también con un outfit espectacular aunque mucho más recatado que el de su madre.

Gala, hija de Moria Casán también será parte del nuevo canal del streaming -que dirige Paula Vázquez, con producción general de Federico Fragola- junto a Sergio Rotman y a Jimena Gonik que titularon "Viaje al Sonido".