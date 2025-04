Emilia Mernes se lavó las manos y explicó por qué trató a los argentinos de "muertos de hambre"

A diario, Emilia Mernes es exigida por la sociedad argentina cuando se tratan de problemáticas sociales; sin embargo, la cantante prefiere mantener un perfil bajo y no involucrarse por lo que genera gran repudio. En este contexto, por primera vez, la joven cambió su actitud y se pronunció sobre las artistas mujeres que son atacadas por el presidente, Javier Milei.

La intérprete fue interceptada en la calle por el movilero de LAM y habló sobre las últimas polémicas en las que se vio envuelta. Así, aclaró el polémico comentario que hizo en su último videoblog, aseguró que su relación con Duki está "muy bien" y comentó sobre los constantes ataques del presidente hacia sus colegas.

Emilia Mernes habló sobre su relación con Duki

El notero comenzó por preguntarle sobre Duki, su novio, ya que meses atrás hubo contundentes rumores de una tercera en discordia, una situación que los tortolitos nunca aclararon públicamente: "Está todo muy bien por suerte, contenta. Nos reímos (de los rumores), estamos acostumbrados a esta altura. Es normal para nosotros que nos inventen cosas, intentamos no darle tanta bola", aseguró que los rumores no pesan en su vínculo con el trapero.

Aclarada su situación amorosa, el periodista decidió ir un poco más a fondo y consultó por su video donde trató a los argentinos, especialmente a quienes la critican, de "muertos de hambre". En un contexto donde quiso desmentir que se iría a vivir a Miami, Emilia se fue de boca y este fue el momento perfecto para revelar el detrás: "Si sacan todo de contexto a veces te da bronca, porque yo jamás me reiría de los que está pasando en Argentina, todo lo contrario, la verdad que me afecta y me duele ", se lavó las manos quitando responsabilidad a sus palabras.

El navegador no soporta este contenido.

Luego mostró su repudio a los constantes ataques de Javier Milei hacia sus compañeras, puntualmente dirigidos a Lali Espósito y María Becerra: "Repudio todo el hate hacia mis compañeras, no estoy de acuerdo para nada y todas queremos lo mejor para nuestro país ", fueron sus palabras en las que mostró empatía por sus compañeras, aunque sin involucrarse demasiado.

La nota de Emilia Mernes con LAM se viralizó en cuestión de minutos y en redes sociales no tardaron en opinar: "Salió de su propia boca, pero dijo que es sacado de contexto. Raro" o "Me impresiona cómo hay quienes creen que está bien decir eso a cualquiera, como si nada. Usar el hambre como insulto... que brillante idea y que irónico, sobre todo en el contexto actual", fueron algunos mensajes en X.