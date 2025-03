Emilia Mernes explotó y mostró su verdadera cara: "Manga de muertos de hambre"

En las últimas horas, el nombre de Emilia Mernes quedó manchado en redes sociales por un exabrupto expuesto por su misma producción. Mientras la cantante es acusada de no comprometerse en las causas que atraviesa el país, esta vez habló y fue de más.

Semanas atrás, trascendió que la artista coqueteaba con la idea de formar una nueva vida fuera de Argentina, específicamente en una ciudad de Estados Unidos caracterizada por los avances tecnológicos y musicales: "Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar , para probar nuevas oportunidades", expresó en una entrevista con Billboard.

Emilia Mernes fue acusada de "vende patria" y reaccionó

Si bien cada persona es libre de tomar sus propias decisiones, la supuesta mudanza de la oriunda de Nogoyá no cayó bien en redes sociales. Recientemente, Emilia demostró que está al tanto de lo que se dice públicamente de ella y decidió contestar, aunque las formas que eligió no fueron las más apropiadas; en este contexto, la compositora subió un vlog a su canal de YouTube, donde mostró su pasó por Brasil, y dejó una polémica frase, que desató la furia de la gente: "Zecca, hay que venir a vivir acá", dijo mirando a cámara y tomando un trago.

"No, te van a cancelar", se escucha que dicen detrás de cámara y entre risas. Esto le dio el pie perfecto para defenderse de las críticas, pero lo que no sabía era que la colocaría nuevamente en el centro de la polémica: " Eu, yo nunca dije que iba a ir a vivir a Miami. Manga de muertos de hambre ", lanzó Emilia Mernes.

La expresión utilizada para hablar de los argentinos llevó a que los usuarios de X, ex Twitter, iniciaran una cancelación masiva, acusando a la joven de olvidarse de sus raíces y valores: "No se puede hablar de esa forma a los mismos que te sacaron del anonimato y te dieron de comer cuando no eras nadie" ; "Cómo se olvidan algunos de dónde vienen... amiga sos del interior y tus papás son panaderos que mier** tratás a la gente de muertos de hambre ni que fuera que naciste en la élite argentina" y "Con razón no la dejan hablar los de su equipo, si cuando abre la boca la caga", fueron algunos de los comentarios mas destacados.

Si bien en cada aparición pública Emilia Mernes demuestra ser una persona calma y simpática, el hate acabó con su paciencia y rompió con su templanza apolítica que mantenía.