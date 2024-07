En crisis con Millet, vincularon a Tinelli con Eugenia Schlatter y ella aseguró estar "abierta al amor"

Mientras que las versiones en el entorno de Marcelo Tinelli hablan de una crisis irremontable con su hasta el momento novia Millet Figueroa, las fotos viendo a "La Scaloneta" en Estados Unidos (EE.UU) con la panelista de Entrometidos Eugenia Schlatter, se presentaron como una confirmación del fin del amor con la peruana y de un nuevo comienzo con la abogada de 30 años.

"Solo somos buenos amigos, por ahora", confesó ante BigBang Schlatter, quien confirmó que no tienen "un vínculo amoroso" con el histórico conductor, pero que sí tienen "un grupo de amigos en común" y que por eso fueron las imágenes en las que se los ve juntos y abrazados en el estadio NRG de Houston, Texas, mientras Argentina se jugaba su pase a Semifinales de la Copa América contra Ecuador.

Marcelo Tinelli junto a Eugenia Schlatter durante la Copa América 2024 de Estados Unidos.

"Yo estoy soltera, pero abierta al amor", reconoció más adelante la letrada recibida de la Universidad Católica Argentina (UCA). "A Marcelo lo conozco hace dos años", reveló. En ese sentido explicó que este grupo de amigos en común es el que los vinculó desde Qatar 2022. "Es muy buena onda él, muy simpático y siempre hace chistes", aseguró la panelista de Net TV.

Ante la insistencia de BigBang , Eugenia remarcó que "no hay una relación sentimental en este momento" y que con Tinelli sólo son "buenos amigos". Aunque por otro lado lo definió como "un gran hombre", que "es un excelente padre" y además "es atractivo, generoso y exitoso". "Pero para que haya una relación tendría que conocerlo desde otro lugar y por ahora solo lo conozco como un amigo", advirtió.

Eugenia Schlatter es abogada y panelista de Entrometidos por Net TV.

"Me gusta su manera de ver la vida. Su excelente relación con sus hijos. Es muy protector de las personas que ama. Es una persona muy exitosa. Y ama su trabajo. Esas cualidades me parecen muy importantes", señaló Schlatter, en un repaso de las virtudes que tiene Tinelli a la hora de contemplarlo como una futura pareja. En las fotos que se viralizaron se ve a ambos sentados juntos, con ella apoyándose en Tinelli y él cruzándole su brazo izquierdo por el hombro de ella. La sonrisa de ambos no parece muy interpretable, aunque a partir de las declaraciones de la abogada, bien puede entenderse como parte del placer de compartir ese momento.

Marcelo Tinelli junto a Eugenia Schlatter durante la Copa América 2024 de Estados Unidos.

En su última entrevista con este portal, se le preguntó a Eugenia sobre si iría al Bailando 2023 como participante. Ella se negó a eso, aunque lo identificó como algo positivo. Su intención era la de sumarse a un reality de profesionales y abogados, para mejorar la imagen del gremio al que pertenece. "La verdad no le comenté nada todavía, porque era una idea mía", afirmó la letrada. "Seguro que le va a parecer súper divertido", añadió.

Los rumores se dan por algo y cuando las desmentidas no tienen tanto énfasis, más bien son confirmaciones de que hay algo que nació en EE.UU, al calor de las gambetas de Lionel Messi y las atajadas de Emiliano "Dibu" Martínez, pero que todavía no puede ser revelado.