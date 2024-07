Resurgen las sospechas tras la muerte de Matthew Perry: estaría involucrada una red de narcotráfico de Hollywood

A pocos meses de que se cumpla un año de su triste fallecimiento, Matthew Perry volvió a ser tapa de todos los medios de comunicación internacionales. Primero, el actor estuvo en boca de todos a partir de la curiosa cláusula que le agregó a su testamento para excluir de su patrimonio a cualquier hijo que pudiera salir a la luz posterior a su muerte. Y ahora se dio a conocer que la investigación sobre la muerte del actor dio un giro de 180° al descubrirse una red de narcotraficantes que enviaba medicamentos recetados por correo, lo cual es un delito federal. Recordemos que según los exámenes forenses, el protagonista de Friends tenía altos niveles de ketamina en el sistema y estaba recibiendo una terapia que incluía infusiones de esta fuerte droga. A partir de ahí, se intentó descifrar cómo pudo haber obtenido acceso a estos estupefacientes.

Matthew Perry, conocido por su interpretación de Chandler Bing en Friends, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. El actor fue hallado muerto en la bañera de hidromasaje de su domicilio, ubicado en Los Ángeles, y según los resultados que arrojaron los estudios forenses, el deceso se produjo por efectos agudos de la ketamina. Los análisis descartaron el consumo de alcohol y otras drogas en sangre.

El hermetismo con el que se trató su muerte hasta que finalmente la autopsia reveló que murió ahogado en su jacuzzi bajo los efectos de la ketamina generó un gran revuelo en las redes sociales. El documento de la autopsia señaló que al actor le habrían recetado la sustancia para afrontar depresión y ansiedad. Sin embargo, los medios estadounidenses abordaron la posibilidad de que haya terceros involucrados y que le habrían suministrado "una fuente secundaria" a la sustancia que el actor consumió.

En ese contexto, la investigación dio un giro cuando se descubrió una red de narcotraficantes que envían medicamentos recetados por correo, lo que representa un delito federal. Esto puso en duda la "intención" con la que le hacían llegar las sustancias al actor, quien había estado en rehabilitación muchos años. De comprobarse las sospechas, los involucrados podrían recibir una condena de hasta cinco años de prisión, a pesar de que Perry tomaba la mediación por su cuenta.

Brooke Mueller, ex esposa del actor Charlie Sheen

Tracy Walder, ex agente de la CIA y FBI, indicó que Matthew Perry podría haber estado intercambiando recetas con amigos. Además, habría recibido la ayuda de un asistente para retirar los medicamentos: "Fácilmente podría haber estado consiguiendo medicamentos a través de amigos, 'si me das dinero te doy mi receta', hay todo un mercado de esa manera", explicó. El departamento de Policía de Los Ángeles, junto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, darán una conferencia de prensa para anunciar los cargos que rodean la muerte del actor, uno de ellos será el homicidio involuntario, según el medio Page Six.

Brooke Mueller, ex esposa del actor Charlie Sheen, es uno de los nombres relacionados con el caso, pero aún no ha sido acusada de ningún delito. Fuentes informan que la actriz se mostró cooperativa con la policía, pero que contrató abogados y busca mantener la discreción con respecto al caso. Además, se dio a conocer una foto de Perry junto a una actriz cercana a él, con quien también compartió pantalla, en el consultorio de un especialista que receta ketamina, la sustancia que lo mato. "Estoy 100% seguro de que los federales encontrarán los mensajes de texto entre los dos que expondrán mucha información que podría ayudar en su investigación", dijo Walder al medio.

La revista PEOPLE tuvo acceso a la investigación policial, quienes informaron que el caso está cerca de concluir y que hay varios rostros conocidos involucrados en esta supuesta red de tráfico de drogas en Hollywood. Por otra parte, días atrás se dio a conocer que el difunto actor tenía una riqueza personal de 1.596.914,47 de dólares al momento de su fallecimiento.

A sus fondos personales, se le agregaron los de un fideicomiso establecido como "Alvy Singer Living Trust" que está valorado en más de 120 millones de dólares. Los beneficiarios de esta fortuna, según el testamento del actor, fueron su padre John Perry, su madre Suzanne Morrison, su media hermana Caitlin Morrison y su ex novia Rachel Dunn, quien fue su pareja desde el 2003 al 2004.

Además, la celebridad estableció en su testamento una cláusula que excluye de su patrimonio a cualquier hijo que pudiera salir a la luz posterior a su muerte. "He omitido intencionalmente de este testamento y del fideicomiso cualquier disposición para cualquiera de mis herederos, descendientes, familiares u otras personas que no estén nombradas. También omito intencionalmente a los hijastros o hijos adoptivos que tenga ahora o pueda tener más adelante", detalló Matthew en los documentos.