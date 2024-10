Érica Rivas tenía razón: qué dijo sobre Francella, que no apoya la lucha por la educación pública

La película "Puan", que ganó el Martín Fierro de Cine y Series 2024, fue grabada y está inspirada en la comunidad educativa de la facultad de Filosofía y Letras. Estrenada en 2003, escrita y dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat le cedieron la palabra a Ricardo Manetti, el decano de la facultad que dio un espectacular discurso en contra de las políticas de desfinanciamiento de Javier Milei, gobierno que apoyó abiertamente el actor Guillermo Francella que fue duramente criticado por la actriz Érica Rivas tiempo atrás.

Manetti expresó: "Apoyar a la cultura y al cine nacional, hoy más que nunca, es un orgullo para nuestra universidad. 'Puan' plantea un escenario que pensábamos irrisorio, distópico e imposible, sin embargo, nuestras universidades hoy se encuentran en una situación crítica debido al ajuste presupuestario y al desfinanciamiento que está llevando adelante este gobierno".

Érica Rivas

En ese mismo sentido, contó su historia con la universidad pública: "Quiero contarles que en la UBA el 60% de los estudiantes forman parte de una primera generación de universitarios. Yo tengo más de 60 años, pero también soy primera generación de estudiantes en mi familia. Estudié Artes, me dediqué a las artes combinadas y enseño cine argentino, lo defiendo y estoy orgulloso de muchos alumnos y alumnas que hoy están acá recibiendo premios".

El decano gritó orgulloso: "Hablamos de soberanía educativa y científica, y la defendemos entre todos, porque este gobierno no lo está haciendo", completó y terminó: "La universidad no se vende y la autonomía tampoco. Viva la universidad pública, viva el cine argentino y viva el Estado nacional. Gracias". Al terminar semejante alocución, el auditorio de los Martín Fierro del Cine 2024 aplaudió de pie y cantó: "Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode".

Fue en ese momento en el que se vio a Francella -que dijo que apoya al gobierno de Milei- sentado y sin un esbozo de apoyar las críticas para con el gobierno libertario que lleva adelante la mayor desfinanciación de educación pública desde el retorno de la democracia.

Ante esta actitud, muchos recordaron una entrevista que le realizaron a Érica Rivas, que fue compañera de set de Francella durante el show "Casados con Hijos". Rivas decidió no participar de aquel programa sin cambiar la mirada machista sobre su personaje María Elena Fuseneco.

Después de no cambiar ni una coma del guion que tenía contenido violento contra el colectivo feminista, Rivas decidió abrirse del elenco con críticas a la manera de manejarse para con ella que tuvo Francella. Es así que cuando la actriz fue consultada sobre el posicionamiento político del actor, ella expresó que no le sorprendía para nada.

Rivas explicó: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende, yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado", dijo y siguió: " Solamente puedo decir que no me sorprende , es consecuente con todo, con incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor".

Francella en los MF del Cine 2024

En la misma línea, Érica analizó: "Es muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor. Yo todo el tiempo pelié, incluso cuando salí del closet feminista, me decían cosas como ' la actriz se tiene que callar, hacer su papel y listo ', como si ese fuera nuestro trabajo", dijo haciendo clara alusión a Francella.

Casi sin nombrarlo, Érica Rivas reflexionó sobre la responsabilidad política que tienen los artistas a la hora de comunicar ideas y posturas: "Entonces es interesante pensar cuál es el trabajo, es éste nuestro trabajo: es poder reflejar ideas y él tiene éstas que son las de él, que son las de siempre", dijo haciendo referencia a Guillermo Francella.