Se cumplió la profecía de Wanda Nara: Damián Betular se sorprenderá con esta abrupta eliminación

El pasado lunes, Bake Off se despidió de un nuevo participante. Los detalles de la pastelería, y las exigencias de los chefs ganaron a los dotes culinarios de Nacho Elizalde, quien quedó eliminado del programa ante un duelo con Cande Molfese: finalmente se cumplió la profecía de Wanda Nara.

La prueba comenzó la semana anterior cuando los famosos debían preparar dos postres típicos de la gastronomía italiana para complacer a Donato De Santis, el jurado invitado, en reemplazo de Damián Betular. El desafío técnico consistió en preparar un tiramisú que dejó a los influencers en la cuerda floja. Este lunes, ambos debieron redimirse con la parte creativa armando tres panna cottas, una especie de flan con textura gelatinosa hecha a base de crema, azúcar y queso crema. Además, debieron incluir en el emplatado, un elemento horneado, una salsa, una decoración especial y una fruta.

Los compañeros de Bake Off despidieron a Nacho Elizalde

Elizalde, por su lado, preparó una panna cotta de queso y vainilla con masa bretona y coulis de queso y albahaca. Por su parte, Molfese trató de sorprender con una panna cotta de yogur griego y salsa de maracuyá; la prueba complicó a los participantes a la hora de medir las cantidades de los ingredientes, así como también el uso del batidor. Finalmente, tras enojos y frustraciones durante la prueba, el conductor de stream quedó eliminado de la competencia: " Soy autoexigente y me enojo porque me importa . Aprendí muchísimo y con este paso por Bake Off me voy feliz", admitió al conocer la decisión de los chefs.

"Me desmoronó internamente, pero está bien", comenzó su discurso ante las cámaras. La despedida de Nacho tiñó de nostalgia la carpa pastelera, ya que no sólo logró ganarse el cariño del público, sino que también se ganó el amor de sus compañeros, ya que nunca dudó en ayudar a cada uno de ellos y felicitar a quienes lograron superarse programa tras programa. Los chefs que lo acompañaron en este proceso dijeron ver su tristeza al despedir al emprendedor: "Recordá esto: el tigre antes de atacar, hace un paso atrás ", aconsejó Donato De Santis, quien le dio su visto bueno para regresar en el repechaje, que tendrá lugar en las últimas semanas.

La eliminación de Nacho Elizalde no sorprendió a la audiencia, ya que semanas atrás, Wanda Nara había spoileado su despido. Al visitar el programa de Susana, la conductora del ciclo dialogó con el influencer encargado del stream de la diva de los teléfonos y, en un descuido dio a entender que el participante abandonaba el programa en los días que Damián Betular se ausentaba . Dicho y hecho, cuando el jurado pidió unos días, el streamer fue eliminado.

Así como la expulsión del mediático fue anticipada, en las últimas horas las redes sociales colapsaron de especulaciones por parte de los fanáticos, quienes creen en la posibilidad de que el influencer regrese en el repechaje. Esta teoría se implantó en las plataformas debido a la ausencia del dueño de la marca de ropa "Tranca" en su programa de stream "Nadie Dice Nada", al que volvería una vez finalizadas las grabaciones en Telefe.