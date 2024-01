¿Es para Fran o para Marquitos? La nada sutil indirecta de Juli Poggio a su amante secreto

Luego de que las versiones acerca de que el amor había nacido entre Julieta Poggio y Fran Stoessel, quienes se habrían acercado en secreto en Punta del Este, la ex finalista de Gran Hermano, y actual panelista del programa, publicó una historia cargada de sentido y que estarían apuntando directamente al hermano de Tini.

"Demasiado hermosa para ser un secreto, y si no te presume, estás soltera reina", fue la frase de Club de Letras que la joven compartió. En la publicación también agregó palabras propias: "Que nunca se les olvide", afirmó, para luego acompañar eso con el emoji de un saludo militar.

La frase que subió Julieta Poggio en reclamo de que no la amen en secreto.

La historia pateó el tablero tras las versiones que dio a conocer Juan Etchegoyen de Mitre Live. El periodista había informado respecto al amorío que supuestamente había estallado entre Stoessel y Poggio. Ambos jóvenes habrán dado rienda suelta al romance a partir de coincidir en las playas uruguaya de Punta del Este.

Esta versión se vio apuntalada con el faltazo que metió Juli a un streaming que tenía programado con Zaira Nara y Lizardo Ponce. Según lo que contó Etchegoyen, el faltazo de la ex GH estuvo vinculado directamente a este nuevo romance.

Fran Stoessel fue vinculado a Juli Poggio en los últimos días.

"Me contaban que el motivo por el que Julieta no fue es Fran Stoessel. No tenía ganas de que la vean cerca de él después de lo que yo conté en este programa. El romance está a full y a ella no le copaba ir en este contexto, lo que pregunté pero no me supieron decir es si a él le hubiese gustado que vaya", aseguró el periodista de Mitre Live.

Lo cierto es que la versión no fue refrendada aún por ninguno de los protagonistas. Al mismo tiempo, existen otras especulaciones respecto a otra persona a la cual estaría dirigida la indirecta nada indirecta que lanzó Poggio.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Se trata de Marcos Ginocchio, el ganador de la anterior edición de Gran Hermano y con quien ella compartió meses de convivencia en la casa más famosa del país. El shippeo entre ambos jugadores es de larga data, y si bien nunca se confirmó un acercamiento de los dos, los rumores fueron bastantes como para que la sospecha acerca de que la historia estaba dedicada a él vuelva a prender.

Desde el vamos, tanto Marcos como Julieta estuvieron juntos en Punta del Este para la sesión de fotos que realizó la revista Gente, en la cual fueron seleccionados junto a otras figuras como parte de los influencers del verano, de acuerdo a la consideración de la publicación. Aunque el shippeo "Marculi" habría existido desde antes.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli, cuando todavía eran novios.

El deseo entre ambos había sido evidente desde los primeros días en la casa de GH. La principal traba a que dieran rienda suelta al amor estuvo en Lucca Bardelli, la entonces pareja de Julieta. La joven no quería quedar como una persona infiel, ya que había entrado en el juego estando con él.

Luego, tras la separación, el amorío entre los dos se habría dado. Al menos así lo informó la panelista de LAM Yanina Latorre. "Para mí, entre Julieta y Marcos siempre hubo tensión sexual, desde que entraron a la casa. No pasaba nada entre ellos porque parece que él no daba el primer paso", recordó la pareja de Diego Latorre.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

Según esta versión, un productor de Telefe y del reality, "que los quiere mucho a los dos", fue quien facilitó que se pueda dar el encuentro tan ansiado. "Les dijo: '¿Por qué van a este departamento y se encuentran solos?'. Y les dio la llave. Se encontraron solos y se ve que algún vestigio dejaron, porque dos veces garcharon", aseguró Latorre.

Lo cierto es que la historia no fue nada inocente. Ya sea para el hermano de Tini o para el ganador de la anterior edición de GH, el objetivo fue alertar a uno de los dos de que ya está cansada de vivir en secreto el romance que los une.