"No me permito que esa bala me toque": Lali Espósito dejó por el piso a Javier Milei

¿Preocuparse por los problemas del país? ¡Afuera! ¿Preocuparse por la economía? ¡Afuera! A decir verdad, Javier Milei vivió los últimos días poniéndole el ojo a distintos temas que nada tienen que ver con lo que respecta a su trabajo y por lo que miles de argentinos lo eligieron, debido a que, su preocupación central estuvo en hacerle críticas sin ningún tipo de sentido a Lali Espósito.

Lali Espósito de gira en España

En la noche siguiente después de que Milei ganara con un amplio porcentaje las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la reconocida cantante escribió un tweet que hasta el día de hoy los libertarios lo usan como su as de espadas para remarcarlo cada vez que quieren criticarla o llenarla de hate en las redes sociales.

Es que aquella noche, la ex Casi Ángeles estaba tan indignada que al ver que Milei se impuso con el 44,35% de los votos escribió en sus redes sociales: "Qué peligroso, qué triste", lo que llamó la atención a miles de personas. Por detrás de ella también se mostraron en contra del ultraderechista, los cantantes Trueno, Catriel y otros pero el foco principal lo tuvo Lali por ser la primera.

A partir de ahí comenzaron a resaltarle distintas noticias totalmente falsas e inchequeables como por ejemplo que, tras tener más de 20 años de carrera, Lali "viviría del Estado" y que cobraría "millonadas" por los recitales que da en festivales y principalmente los que se realizan en Argentina.

Se tornó prácticamente que imposible poder contar la cantidad de noticias falsas que se crearon en torno a la compositora y sin embargo, ella no respondió ni puso énfasis en todo lo malo, pero el que siguió con esta "guerra" fue justamente Milei, que al día de hoy parece que no tiene otro lugar donde poner su foco de atención.

Javier Milei festeja su victoria

Parece totalmente irreal que el presidente de la Nación esté perdiendo tiempo en la red social Twitter (X) ocupándose de difundir mentiras sobre una artista del país. Sin embargo, aunque suene ilógico, el libertario demostró una vez más de qué está hecho.

El fin de semana su cuenta oficial se volvió lo que es a diario per quizás esta vez fue peor: una mentira tras mentira y en esa línea, una seguidilla de fake news compartidas y divulgadas por él mismo. En principio, retwiteó una inexistente frase textual supuestamente dicha por Lali Espósito asumiendo una cantidad de dinero del cual nunca habló.

"Carpetazo. Lali Depósito: 'En el banco tengo 20 millones de pesos de mierda, devaluados, que no sirven para nada'. Nadie es kirchnerista gratis", decía el tweet que Milei compartió y del cual más llamó la atención. "¿Qué hace el presidente publicando mentiras sobre artistas?"; "¿Por qué el presidente difunde cosas irreales provocando el odio hacia una persona?", fueron algunas de las preguntas que se hicieron.

Javier Milei contra Lali Espósito.

Pero eso -lamentablemente- no fue lo único. También le aplicó un "me gusta" a un tweet en la misma red social, que decía: "Lali Espósito se aleja de la música? Si jamás estuvo en ella! En todo caso se aleja del negocio farandulero para el vulgo, que es otra cosa bien distinta. La van a extrañar a la vedette kirchnerista?".

Javier Milei contra Lali Espósito.

El hostigamiento continuó porque además de ese tweet, también se mostró a favor de otro que era, como el resto, totalmente falso. "Ahora: Lali deja la música. 'Sin recitales del Estado no me rinde'", decía el mismo, haciendo entender que la creadora de "Disciplina" había dicho esa frase letal y para que no queden dudas, hubo un compartimiento de un cuarto posteo: "Urgente. Lali Depósito abandona la música. Se acabaron los contactos con el Estado. 'El público ya no me hace caso'. Esta ya no jode más".

Javier Milei contra Lali Espósito.

La cantante de pop no se quedó callada y tras ver toda esa catarata de cosas que el Presidente de la Nación había compartido y mostrado a favor en las redes sociales generando así un odio desmedido por parte de los libertarios hacia ella, publicó una imagen de uno de sus video clips en la que se la ve sentada haciendo "fuck you" con sus manos. Ante eso, escribió: "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news."

Lali Espósito le dedicó un tweet al hostigamiento de Javier Milei.

Pero nada quedó atrás porque en su visita al programa de Olga, en el programa "Paraíso Fiscal" conducido por Fer Dente, Cande Vetrano, Papryka y Martín Rechimuzzi, volvió a hablar del tema entre líneas sin hacer mucha mención al Presidente.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue cómo hace para poder soportar todas aquellas críticas y mensajes incitando al odio por parte de nada más ni nada menos que del Presidente.

Su explicación fue breve y sencilla aunque decidió no hacer mención particularmente de aquel suceso. "Por algún motivo creo que es una pulsión de vida que tengo, que no me permito que esa bala me toque. Otras balas sí me tocan. Por ejemplo la normativización. La bala por la bala no, que es decir cualquier cosa y eso pasa muchísimo. Últimamente muchísimo".

Y prosiguió: "La utilización de alguien para otro objetivo, que no quiero entrar ahí. Esas balas intento, aunque me cuesta, no entrar. Porque de verdad no tienen que ver con tu construcción real. No tienen que ver con quién sos en verdad. Tienen que ver con lo que el otro quiere creer que seas lo que esa persona quiere y después está la verdad que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, ya ni siquiera como artista al final".