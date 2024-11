Esto hace Wanda Nara mientras las influencers se divierten en Tailandia: "Todo va a estar bien"

En medio de los ataques mediáticos con su ex esposo Mauro Icardi, y con la polémica de un viaje a Tailandia cancelado, Wanda Nara hace frente a un nuevo problema: operaron a su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Maxi López. Al mismo tiempo que su madre, Nora Colosimo, elegía entre la empresaria y el futbolista en esta separación que tiene en vilo al mundo del espectáculo.

Mientras grandes celebridades argentinas viajaron a Tailandia a representar el país en el evento anual de Pandora, la Bad Bitch se bajó del proyecto y su explicación fue que debía cuidar a sus hijos. En primera instancia se supo que su ex pareja habría amenazado con no devolver a sus dos hijas; pero este lunes fue la influencer quien compartió el verdadero motivo: " Mi pequeño. Todo va a estar bien ", escribió en historias de Instagram junto a una imagen de su heredero minutos antes de ingresar al quirófano.

Operaron a Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Según Pochi de Gossipeame, la operación fue confirmada el último miércoles y por eso Wanda Nara decidió cancelar sus viajes programados: su lugar lo cedieron a Jimena Barón quien revolucionó las redes sociales con sus movimientos en Tailandia, desde sus looks hasta sus chistes virtuales tienen atrapado al mundo cibernético.

Mientras, la conductora acompaña a su hijo.

Con lluvias de críticas en su contra, Wanda Nara mostró el detrás de sus bajas laborales

Si bien la mediática fue compartiendo fotos de su hijo en el antes y después de la cirugía, no reveló el motivo por el cual tuvo la intervención: " Lo operaron de la nariz . Tenía dificultades para respirar", confirmó Pochi tras la insistente consulta de sus seguidores.

Si de problemas hablamos...

En tanto, los escándalos nunca faltan, y menos cuando se trata de Wanda Nara y Mauro Icardi. La trama se vuelve aún más compleja.

Al momento en que la modelo compartió las imágenes del adolescente internado, el futbolista decidió conquistar la soltería con algunas imágenes en su cuenta de Instagram, donde retrató una tarde en la piscina junto a sus hijas.

¿Obligaron a Nora Colosimo a quitar el "me gusta" de la foto de Icardi?

Lo que llamó la atención en este contexto, fue el gesto de Nora Colosimo: no dudó en dar "me gusta" al posteo que hizo el delantero del Galatasaray, lo que podría enfurecer a su hija en medio del escándalo que atraviesa. Los usuarios no dejaron pasar el like de la ex suegra, por lo que Nora se vio obligada a dar marcha atrás y sacar el "me gusta" de la publicación . Eso sí el follow al padre de sus nietas sigue intacto, siendo éste otro de los movimientos de la familia Nara para dejar en claro que no aceptaría a L-Gante en la familia.

Por otra parte, Mauro Icardi aprovechó para lanzar una nueva indirecta a Wanda Nara: "No teman al diablo, teman a quien finge ser un ángel", escribió junto a una captura de pantalla que evidencia el crecimiento de visualizaciones en sus redes sociales tras el escándalo con su ex mujer.