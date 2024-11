Yanina Latorre destrozó a Yuyito González: "¡Fracasada! ¡Amante de tipos casados!"

"Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos. Tiene un máster en el tema", dijo Yuyito González respecto a Yanina Latorre por la cantidad de información de la farándula que tiró en el programa de la noche del domingo en Susana Giménez.

Es de más conocido que el tema de la infidelidad de Diego Latorre para con Yanina es el talón de Aquiles de la periodista de espectáculos más polémica de Argentina. Es que cada vez que se menciona el tema, la rubia salta como leche hervida a proteger su imagen y la de su infiel marido.

Yuyito González

Así las cosas, tras la exitosa entrevista que Yaninda le dio a Susana, se sentía en las nubes. Sin embargo, el comentario de la novia del presidente Javier Milei la bajó de un hondazo y la trajo al vil mundo del show local.

El estilo de Yanina no es el silencio y es por eso que, desde su programa de stream salió a responderle fuerte, muy fuerte: "Prefiero saber de cuernos y asociaciones y no ser amante del Presidente y salir con hombres casados" haciendo clara alusión a la novia del líder de Las Fuerzas del Cielo y preguntó ácidamente: "¿Algo más que le tengo que contestar a Yuyito?".

Javier Milei Yuyito González

Indignada y prendida fuego, Latorre siguió: "Tomatela Yuyito, que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez ", dijo y siguió: "Explicame... Sé de cuernos, sé de humillaciones... me metieron en un cuerno, lo perdoné un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron, qué querés que haga soy la víctima, Yuyo", explicó un poco dolida.

Sin embargo, la congoja le duró muy poco y siguió fulminante: "A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres", cuestionó y en la misma línea analizó: " No se bardea una mujer cornuda , sí se bardea una mina que es amante de tipos casados y esto terminó acá. Hagan un short viralícenlo en las redes, porque lo mío es todo bárbaro", disparó casi con malicia Latorre.

Yanina Latorre

Sin dudarlo más, sacó toda su furia interior y a los gritos destrozó a la novia presidencial: "¡Quiero ver si así te invita a Susana y hacés 11 puntos pedazo de fracasada! ". Yanina no pudo más con su cólera y bajó cinco cambios pero siguió súper irónica: "¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días boludo? Estoy re podrida de que me digan cornuda. ¿A vos, no te metieron los cuernos? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija?", dijo refiriendo a Brenda Di Aloy.

Yuyito y su hija Brenda Di Aloy

Para poner paños fríos sobre la situación, el co-conductor Lizardo Ponce metió la cuchara y lazó un chiste bastante agridulce: "¡Tranquila, cornuda! ¡Te calmás, cornuda! ". Fue eso lo que finalmente tranquilizó a Latorre que sentenció: "Bueno, listo, acá está, me encendí estoy podrida de estas minas".

Yanina Latorre pasó de la cólera al dolor en medio segundo pero entró a jugar su parte más vengativa: "Quiero que me suban todo esto a las redes y me la banco, y ahora le voy a escribir a Milei: 'Tu mujer me trató de cornuda'", dijo y amenazó sin problemas tanto a Yuyito González como a su novio el presidente Javier Milei: "Ojalá, no le metas los cuernos Milei a Yuyo, porque me enteré unas cosas....".