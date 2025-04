Evelyn Von Brocke quiso contar las infidelidades del ex marido de Pampita y todo estalló: llantos y gritos

En el mundo del espectáculo argentino, los dramas y las peleas son el pan de cada día, pero cuando el ex marido de Pampita y empresario Roberto García Moritán cruzó palabras con la periodista Evelyn Von Brocke en el programa "Mujeres Argentinas", el escándalo fue tan jugoso que las redes sociales no pudieron resistir a todo tipo de chistes y memes mientras María Belén Ludueña lloraba disimuladamente frente a las cámaras de televisión que dejaron todo registrado.

Todo comenzó con una charla aparentemente tranquila donde Moritán, quien está bajo la lupa mediática tras su separación de la famosa modelo Carolina "Pampita" Ardohain. En la polémica entrevista, el ex miembro del gobierno macrista compartió sus sentimientos sobre la vida en familia: "Extraño la vida en familia. Pasó mucho tiempo desde la separación, depende de qué fechas tomes. La conclusión termina siendo que de todo lo que pasó, salió una mejor versión de mí. Soy más fuerte, resiliente", dijo Moritán con la serenidad digna de un monje tibetano.

El ex marido de Pampita fue interceptado por los dichos de Evelyn Von Brocke

Hasta aquí todo bien, pero todo estalló cuando Von Brocke quiso picantear todo: se ve que no estaba para charlas zen y decidió lanzar una tremenda bomba al aire. Con la precisión de un francotirador, disparó: " Hace tres años tengo información de tus infidelidades , pero decidí guardarme todo por el respeto que le tengo a Pampita". ¡Boom! La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras García Moritán luchaba para no seguir sudando frío.

La conductora del programa, María Belén Ludueña, no pudo contener su indignación ante semejante ataque y, con lágrimas en los ojos, defendió a Moritán como si fuera su propio marido: "No me gusta que pasen estas cosas, este programa tiene un sentido, no tiene el sentido de hacer mierda a la gente , perdón". Y así, entre sollozos y disculpas, mandó al corte.

El gesto de Ludueña no pasó desapercibido para Moritán, quien agradeció: "Sos una divina y te noto sensibilizada. No te preocupes, esto es algo que me viene pasando hace tiempo". Mientras tanto, Von Brocke parecía estar disfrutando del caos que había desatado. Pero detrás de esa sonrisa traviesa se escondía un profundo morboseo por el chismecito candente.

La charla entre Roberto García Moritán y las Mujeres Argentinas dejó un halo de incomodidad y desesperación en el rostro de quien supo ser el marido de Pampita que no parece poder escapar de las reiteradas acusaciones de infidelidad. El pasado que carga se hace insostenible aunque algunas periodistas como María Belén Ludueña intenten lavar su imagen.