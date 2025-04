Daniel Osvaldo fue denunciado por golpear brutalmente a su hijo: "Lo golpeó, le dio piñas y le mordió una oreja"

En la madrugada del 13 de enero, mientras el ex futbolista Daniel Osvaldo celebraba su cumpleaños, un hecho de violencia desató un escándalo que, meses después, aún resuena con fuerza. Gianluca, su hijo mayor de 18 años, terminó llorando en un sillón, con la oreja mordida, golpes en las costillas y la cabeza, y una herida emocional imposible de ocultar. Su padre, según la denuncia, fue el agresor. Hoy, Osvaldo tiene una restricción perimetral que le impide acercarse a menos de 500 metros del joven y de su entorno familiar. "Le gritó, lo puso contra una pared y ahí le pega golpes de puño en la cabeza, costillas y en el brazo", contó Ana Oertlinger, ex del ex futbolista.

El calvario se conoció esta semana cuando Oertlinger, madre del adolescente, rompió el silencio en el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco. Con una mezcla de firmeza y angustia, relató ante las cámaras cómo su hijo fue víctima de un violento ataque en el marco de una discusión absurda, desencadenada porque "Momo", el hijo de Osvaldo con Jimena Barón, no lo había llamado para saludarlo por su cumpleaños. "Mi hijo llegó más tarde al cumpleaños porque había salido con amigos. Cuando se estaban yendo todos, decidió quedarse porque lo notó raro a su papá. Y ahí, de un momento a otro, todo se descontroló", relató Ana con la voz quebrada.

Según su testimonio, Osvaldo lo increpó por llevarse bien con la madre de su medio hermano, le gritó, lo acorraló contra una pared y comenzó a golpearlo: piñas en la cabeza, costillas y brazo izquierdo. Luego, cuando el chico intentó refugiarse en un sillón, siguió la violencia: el ex delantero se le subió encima, lo siguió golpeando y hasta le mordió la oreja. "Mi hijo se sienta en un sillón llorando y él se hace un Fernet y le dice: '¿Ahora te haces la víctima? ¿Ahora lloras?' Después se le pone encima del sillón, le sigue pegando con puños y le muerde la oreja izquierda, lo mordió. La relación con mi hijo siempre fue inestable porque desaparecía meses", relató.

La escena, tan grotesca como desesperante, culminó con el joven volviendo solo a su casa, destruido emocionalmente. No dijo nada al principio. Esperó hasta la noche siguiente para contarle a su madre, porque la había notado cansada. Al saberlo, Ana no dudó: lo llevó a constatar las lesiones y, el 17 de enero, radicó la denuncia por agresión física. Aunque evitó dar detalles clínicos, afirmó que todas las heridas fueron tipificadas y documentadas judicialmente. "Llegó a pasar dos años sin verlo, nunca le puse un pero para que no lo vea, de hecho mi hijo lo quiere. A él le dolió lo que pasó y hoy en día porque ni bien pasó esto lo bloqueó de todos lados", reveló la mujer.

Pero la violencia física no es el único reclamo contra Osvaldo. Oertlinger también denunció el abandono económico del ex futbolista. Según contó, desde septiembre del año pasado no cumple con la cuota alimentaria ordenada por la Justicia. "Empezó a pagar menos de la mitad, y desde diciembre no manda ni un peso", aseguró. También remarcó que el ex jugador desobedece sistemáticamente las órdenes judiciales para que le otorgue cobertura médica al hijo que tienen en común. "La Justicia le ordenó que le dé la prepaga, con plazos de 48 horas. Nunca lo hizo. Hoy Gianluca no tiene obra social", denunció.

Mientras su hijo lidia con las secuelas de una agresión de la que aún no se recupera, Osvaldo parece vivir una realidad paralela. "No volvió a comunicarse. A los dos días promocionaba un show por redes y diez días después se fue a la costa. Una actitud de total indiferencia. Una provocación más", expresó Ana, quien decidió ser ella la denunciante para proteger a su hijo de una exposición aún mayor. La relación entre padre e hijo, explicó, siempre fue inestable: "Hubo momentos en que desapareció durante años. Y, aun así, Gianluca lo quería. Le dolió profundamente lo que pasó". Hoy, el joven cortó toda comunicación. Lo bloqueó de todos lados. Busca sanar.

Cabe recordar que Daniel Osvaldo reconoció públicamente en el pasado estar atravesando un cuadro de depresión, con caídas en adicciones como el alcohol y las drogas. Sin embargo, nada justifica lo que su hijo vivió en esa noche oscura. Hoy, un adolescente de 18 años intenta reconstruirse, con el silencio como escudo y una perimetral como única defensa. Y una madre, que hace frente a la impunidad de quien alguna vez fue ídolo del fútbol, pero que puertas adentro, según la Justicia, se transformó en agresor. Según se informó. la Justicia dictó una perimetral que le impide a Osvaldo acercarse a menos de 500 metros y establecer cualquier contacto con su hijo.