Oriana Sabatini explotó por el terrible hate a su nueva canción: la acusaron hasta de plagio

Oriana Sabatini es, sin dudas, una de las influencers más aclamadas en redes sociales. Sin embargo, cuando se trata de su faceta musical, no logra atraer a la mayoría de los cibernautas, quienes en las últimas horas no dudaron en criticar con dureza su nuevo tema.

Aunque la artista no lanza canciones con frecuencia —principalmente porque acompaña a su marido, Paulo Dybala, en su carrera futbolística—, cada vez que logra plasmar sus pensamientos en compases no pasa desapercibida. En este contexto, presentó Xo, Draco Malfoy, una canción dedicada a un público más de nicho: los fanáticos de Wattpad, la plataforma en la que los usuarios pueden leer, publicar y compartir historias de ficción.

El lanzamiento no generó el impacto esperado y recibió una catarata de críticas. Lejos de ignorarlas, Oriana salió al cruce a su manera: subió un video a TikTok con su canción de fondo, en el que no solo moduló de forma exagerada, sino que también agregó en pantalla la letra completa para que se entendiera cada palabra

"Vamos a aclarar un par de cositas", comenzó la cantante. Luego, compartió fragmentos de la letra como: "P.O.V encima mío por primera vez. P.O.V 'Je veux te baiser' (te quiero cog...) me dice en inglés y en francés", entre otros.

Siguen las críticas a Oriana Sabatini

La actitud de Sabatini generó aún más enojo entre los usuarios de TikTok, que no dudaron en comentar: "No le pondría sonido ni aunque mi vida dependiera de eso" o " Es la peor canción que escuché en mi vida ". Sin embargo, entre tantas críticas, también hubo quienes salieron a defenderla: "No importa que hablen mal o bien, sino que hablen" o "Solo una Wattpad girl puede hacernos sentir tan identificadas con una canción. Mi yo de 14 está contentísima".

Pero ese no fue el único video que indignó a sus seguidores. Hace 21 horas, Oriana Sabatini anunció el lanzamiento de una nueva canción, titulada Querida Yo, que se estrenará el próximo 1º de mayo. La repercusión volvió a ser polémica: "¿Querida yo del pasado? Dale, no se te cae una idea nueva", comentó un usuario. Otro fue más directo y la acusó de plagio: "Tiene el mismo nombre que la canción de Yami Safdie y Camilo".