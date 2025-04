Fantino se plantó y se declaró a favor de Occhiato: "Luzu lo pasea en cho** a Olga y Granados no lo soporta"

Luego de que Migue Granados deslizara desde Olga que la audiencia de Luzu TV y Nicolás Occhiato tenía "bots", el creador de Neura, Alejandro Fantino, tomó partido en el enfrentamiento y defendió a la pareja de Flor Jazmín Peña. El ex Combate ya había denunciado la maniobra en contra de su canal, y hasta subió las pruebas para demostrar que los robots que sumaron le visualizaciones no tienen nada que ver con ellos, porque no los necesitan.

"Habitualmente Luzu TV lo pasea en chota a Olga, sobre todo en el horario de Occhiato", aseguró Fantino en vivo desde su canal. "A Granados lo pasea en chota ida y vuelta", especificó, sin los pelos en la lengua que muchas veces tenía cuando estaba al aire de América TV. "Y se ve que Granados no soporta ser paseado en pija por Occhiato, entonces empezó con lo yo estoy acostumbrado a ver en televisión abierta, que es ver como rival a un canal colega", señaló el periodista deportivo, en relación al enfrentamiento entre ambos que escaló en la última semana con la denuncia del ex de Flor Vigna.

"Buen día. Sólo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta, jaja. Fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja la de hoy. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente nos están queriendo ensuciar", denunció Occhiato durante la mañana del lunes, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

Un día antes, había tenido que responder a un tuit de la cuenta Real Time que analiza el rating, en el cual suelta que "Olga lideraba la tarde y Luzu sube repentinamente 17 mil visualizaciones en minutos, sin ningún contenido diferente al que tenía". "Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo...", denunció Nicolás.

Sobre ese punto en particular también se expresó Fantino, quien definió que Real Time "es una cuenta amiga de Granados", por lo que ocurrió ese lunes. "Hasta dudaría si no tiene algo que ver Granados, porque es muy raro todo lo que pasó ayer", agregó el periodista deportivo.

Migue Granados y Nico Occhiato

Una semana atrás, el humorista había expuesto su punto de vista respecto a la competencia desleal en una charla que tuvo durante su programa Soñé que volaba. Allí le preguntaba a sus compañeros acerca de un hipotético caso en el cual un dueño de un restaurant le saca una foto al local de su competencia en el cual se vean cucarachas. "Pregunta, (si hace eso) ¿es buen tipo?", quiso saber.

"Te lo caranchéo un poco más. Manda un amigo de él que se rompa el tobillo en la puerta y le hace un juicio, y viraliza que las calles de la competencia están mal y que la gente se puede morir. ¿Es mal tipo? Con la cucaracha sí, porque por querer mear a la competencia, mandar a viralizar la noticia, lo transforma en mal tipo", sentenció Granados. "Yo la tengo esa maldad y no me considero buen tipo. Por eso lo puedo analizar desde ahí", cerró después.

Sobre este tape también opinó Fantino. "Mirá, yo no soy representante del streaming, simplemente tengo un canal chiquito. Me mandaron bots. Pero yo, si veo que alguien le están tirando una cucaracha en el restaurant para hacérselo cerrar, o un carancho le manda a alguien a quebrarse en la puerta para hacerle cerrar una hamburguesería, yo me pongo del lado del que le van a cerrar la hamburguesería. Seas vos quien se lo manda o sea Donald Trump", protestó.

Fantino y la entrevista de cuatro horas que le hizo a Javier Milei.

Lo cierto es que detrás de la guerra de streamers, hay otros rivales por fuera de las caras visibles. Es que si bien Occhiato es el empresario detrás de Luzu, no es el caso de Granados con Olga. Las dos personas que se ubican detrás del trono de humorista son Bernarda y Luis (h) Cella, hijos de Luis Cella, el histórico productor de Susana Giménez, quien falleció en 2013.