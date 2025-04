L-Gante estalló tras la versión de Wanda Nara sobre su separación: "Mmm, dijo la muda"

Luego de varios días intentando mantenerse alejada de las polémicas, Wanda Nara volvió a ser noticia. No sólo confirmó su separación de Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, sino que también dejó entrever la posibilidad de una reconciliación con Mauro Icardi. Sin embargo, las declaraciones no cayeron bien en el entorno del referente de la cumbia 420, que no tardó en reaccionar.

"Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. Lo dejé yo. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña. De hecho, hablé con su médico y me ocupé . No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir", se pudo leer en un posteo de Instagram de Ciudad Magazine.

Así reaccionó L-Gante a las últimas declaraciones de Wanda Nara

Entre los cientos de comentarios que generó la publicación, el de L-Gante se destacó: " Mmm, dijo la muda ", escribió, dejando entrever que la conductora no dijo toda la verdad sobre la ruptura.

Aunque evitó revelar los motivos exactos de la separación, el miércoles pasado el cantante se subió al escenario junto a La Konga e interpretó Otra poesía, un tema que grabó junto a Wanda como protagonista del videoclip. "Y ahora me separé", dijo entre risas, al notar la ironía de cantar una letra que ya no refleja su presente. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde varios usuarios señalaron la insistencia de Valenzuela en remarcar que está soltero y sin vínculos con la Bad Bitch.

La salud de L-Gante: preocupación en su entorno

Si bien ya está confirmado el final de la relación, ahora el foco está puesto en la salud de Elian Valenzuela. En diálogo con el programa Mujeres Argentinas, el artista dio detalles de su estado: "Estoy bien. Enfocado, tranquilo. Estoy atendiéndome por un tema cardíaco que me diagnosticaron los médicos. Todo se puede tratar", contó.

L-Gante habló de su problema de salud

El músico reveló que fue durante un chequeo general cuando se enteró de la condición: "Nos llevamos una sorpresa. Hay que atender algo especial y tuve una charla seria con los médicos". En ese sentido, explicó los nuevos hábitos que deberá incorporar a su vida: "Tengo que hacer una dieta específica, hay cosas que no puedo comer. Llevar una vida más tranquila y seguir yendo al médico ".

Finalmente, L-Gante insinuó que su problema de salud habría influido en la ruptura con Wanda Nara y en su decisión de hacer una pausa en la música: "Tengo que disminuir todo lo que me estrese. Bajar el ritmo. Priorizar mi salud. Cumplo misiones todos los días, pero sé que mañana voy a estar lleno de ocupaciones. No freno nunca... Soy súper activo, pero no somos robots. El cuerpo pasa factura".