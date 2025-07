Fátima Flórez se la picó a "Yuyito" González: "Lo tocaba más cuando era mi novio que cuando era el suyo"

La humorista Fátima Flórez volvió a dar una entrevista televisiva tras muchos meses en los cuales mantuvo un silencio hermético alrededor de su relación con el presidente Javier Milei, la cual terminó luego de que éste comenzara un romance con la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González. En el marco de una entrevista que brindó a Secretos Verdaderos en América TV, el periodista Luis Ventura le preguntó si para ella había existido "una insinuación o acercamiento" de Amalia hacia Milei, mientras todavía el mandatario estaba con ella, algo que se hizo público a partir de la buena onda que mostraron ambos durante reportajes el programa de ella.

"Yo te voy a decir algo: a mí me parece que está señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio", contestó Flórez. "Chau, se terminó. Esto es así. Nada, perdón. Estoy siendo 100% Fátima", agregó enseguida del bombazo que soltó y que confirmó las sospechas de muchos acerca de una presunta infidelidad del economista con la imitadora al final de esa relación.

"No tengo ningún tipo de relación con ella, nunca nos hemos cruzado. Me comentaron que estuvo mencionándome bastante en estos días, incluso haciendo referencia a mi madre y a mi familia, y no precisamente de forma respetuosa", señaló la humorista sobre González. "La que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. Pero quedó en el pasado, yo no hago borrón y cuenta nueva, yo arranco la hoja", añadió.

Fátima Flórez, Javier Milei y Yuyito González

Cuando Ventura le comentó que "Yuyito" evitaba coincidir con ella, la humorista reveló que eso no sería ningún problema para ella. "No tengo idea, nunca nos vimos. No me molestaría cruzarla, tengo la conciencia tranquila y no entiendo qué conflicto podría generarle mi presencia", advirtió.

Fátima y Milei se conocieron en una cena en el programa de Mirtha Legrand de El Trece, cuando este todavía no había llegado a la Casa Rosada. Allí se percibió cómo ambos tenían "buena onda" entre sí, al punto de que muchos televidentes se fueron con la sensación de que algo pasaba entre ellos, cuando simplemente recién se habían conocido. "A mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. No es de buen gusto andar toqueteando la entrepierna, y más si sabés que el entrevistado está en pareja", reclamó.

"Yuyito" González metiéndole mano a Javier Milei el día que lo entrevistó por primera vez.

"Yuyito", en cambio, llegó cuando Milei ya se cansaba de la performance de Flórez, quien hacía públicos eventos como el hecho de subir las fotos de la sábana mojada de su casa, como trofeo de haber tenido una alta performance sexual junto al actual presidente.