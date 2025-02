Feinmann vs. Viale: del pase televisivo al pase judicial en el escándalo del Criptogate

La batalla mediática entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale llegó a otro nivel. Luego del explosivo descargo del conductor de TN, que se defendió de las críticas por su polémica entrevista a Javier Milei, Feinmann decidió dejar de lado la guerra de micrófonos y llevar la pelea a los tribunales. A través del abogado Gabriel Iezzi, el periodista de Radio Mitre inició acciones legales contra su ex compañero de LN+, cansado de los ataques y las indirectas que terminaron de estallar en el marco del escándalo del Criptogate. La relación entre Feinmann y Viale venía en picada desde hace meses, pero la gota que rebalsó el vaso fueron los polémicos dichos del hijo de Mauro.

Resulta que la entrevista de Viale a Milei, en la que Santiago Caputo interrumpió al presidente para corregirlo en vivo, hundió la imagen del periodista, quien a base de manotazos de ahogado decidió hacerle frente a las críticas con un descargo a través de su programa por la señal de noticias oficialista. Lo cierto es que la imagen recorrió el país y dejó en evidencia la fragilidad del gobierno libertario, pero también salpicó a Viale, quien cedió a la presión del oficialismo y eliminó parte de la entrevista.

Feinmann no tardó en reaccionar. En su programa de radio, lanzó munición pesada contra su ex compañero: "Es una vergüenza lo que pasó. Internacionalmente nos miran con asombro", disparó. Viale, que venía acumulando tensión con su ex colega, decidió responderle sin medias tintas: "Entiendo perfecto el vuelto y me la banco. Acepto las reglas del juego. Yo juego duro y ahora me toca recibir duro, pero vos no te hagas el vivo, porque de vos me acuerdo todo", lanzó con tono desafiante.

El posteo de Gabriel Iezzi

Y agregó, en referencia a la campaña presidencial que Horacio Rodríguez Larreta perdió ante Patricia Bullrich, a quien, según él, Feinmann habría apoyado mediáticamente a cambio de dinero mientras él optó por alejarse: "Vos agarraste y yo no. Yo estoy limpio. Me fui de un lugar por no querer servir a un candidato. Había que hacerle la campaña a un candidato, que sacó 11 puntos, y yo dije que no. Vos agarraste y yo no. Vos te quedaste ¿No? ¿No te acordás?"

Las palabras de Viale no cayeron en saco roto. Feinmann decidió pasar de las palabras a los hechos y puso a trabajar a su abogado Gabriel Iezzi, quien confirmó en sus redes sociales que ya inició el proceso legal contra el conductor de TN. Un camino judicial que se inicia en breve por indicación del amigo Eduardo Feinmann, así es el estado de derecho y la responsabilidad inherente a cada uno por sus actos y dichos", avisó a través de sus redes sociales el mediático letrado

Eduardo Feinmann

De esta manera, Iezzi instruyó a la abogada Ana Laura Palmucci, quien trabaja en su estudio, para que lleve adelante el caso y anticipó una batalla judicial que promete nuevos capítulos. Si bien la pelea entre los dos periodistas se robó los titulares, el telón de fondo sigue siendo el escándalo que envuelve al gobierno libertario. La interrupción de Caputo en la entrevista de Viale no solo desnudó el nivel de control que tiene el asesor sobre Milei, sino que también dejó al descubierto las tensiones dentro del oficialismo. Viale reconoció que "le faltó firmeza para mandarlos a la mierda" cuando Caputo interrumpió la charla.

El momento en el que Caputo interrumpe a Viale

El hijo de Mauro Viale también admitió que temió que la nota se cancelara. Pero en su intento por limpiar su imagen, abrió una guerra con Feinmann que ahora amenaza con escalar a tribunales. Mientras la justicia investiga el Criptogate y la oposición presiona por explicaciones, en el mundo mediático la pelea está servida. ¿Es este el fin de la amistad televisiva entre Feinmann y Viale? ¿O solo otro capítulo de la interna feroz del periodismo político en tiempos de Milei?