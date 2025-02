Franco Colapinto rompió el silencio sobre cómo afectó la China Suárez a su carrera: "Aprender de los errores"

Enfocado nuevamente en su profesión y en ganarse un lugar adecuado en la Fórmula 1, Franco Colapinto habló con la prensa y se refirió al video viral de su encuentro con la China Suárez en Madrid, España, el año pasado.

Si bien el vínculo entre el piloto y la actriz quedó completamente en el pasado, ya que la joven se encuentra enamorada de Mauro Icardi, los detalles de aquella pasada relación no dejan de salir a la luz. Es al punto, que ya estando de novia con el futbolista, trascendió el tatuaje que se hizo en honor al corredor luego de pasar una intensa noche europea juntos.

La noche que la China Suárez y Franco Colapinto disfrutaron juntos de Madrid

El flamante piloto de Alpine le dio una nota a Telenoche en el marco del lanzamiento de la temporada 75, en un mega evento celebrado en Londres. Además de hablar de sus desafíos en la nueva escudería, y de algunos temas de color como su amistad con Bizarrap, Franco se refirió, aunque sin nombrarla, a la alta exposición que tuvo durante los rumores que lo vincularon a la China: "¿Qué te pasa cuando se habla de un romance tuyo?", fue la pregunta sobre su affaire con la ex Casi Ángeles.

Desde sus comienzos en la Fórmula 1, Colapinto demostró no intimidarse ante la prensa y dejar consecuencias en cada una de sus respuestas. Sin perder la costumbre, esta vez no fue la excepción: "Eso por suerte no me afectó. Es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así. Cuando creces tan rápido y de golpe, pasás de ser un pibe normal a que te conozca la gente y es difícil manejarlo ", agregó reflexivo.

El navegador no soporta este contenido.

Sin nombrar a la China, el joven de 21 años la marcó como un error, algo que ya había sucedido cuando su representante salió hablar luego de que se filtrara el video de los tortolitos: "Cuando uno comete errores, lo importante es aprender de eso. Soy un deportista y no me gustó que se hable de mi vida privada . Son cosas que uno va aprendiendo y manejando. Es lo mismo que con la Fórmula 1: uno con el tiempo va aprendiendo", concluyó sin perder la calma.

Las caminatas románticas por Madrid, los bailes en una discoteca y el tatuaje quedaron en el pasado, ya que Franco Colapinto decidió apostar a una carrera lejos de las polémicas (aunque esto pueda ser un tanto difícil por su histriónica personalidad) y la China Suárez haya formalizado su relación con Mauro Icardi.