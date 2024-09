Flor Vigna se vengó de Momi Giardina y la hizo confesar lo que todos querían saber sobre Tinelli

Mientras Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato disfrutan de unas vacaciones por Ámsterdam, Momi Giardina y Santi Talledo llevan adelante el programa Nadie Dice Nada, donde rompen todas las reglas impuestas por el jefe, ya que éste no está. Además, este lunes sentaron a una ex del conductora en la mesa. Se trata de Flor Vigna, que llegó más picante que nunca.

Durante los días que los tortolitos disfrutan de territorio europeo, distintos invitados se sentaron en la mesa de Luzu TV como conductores invitados. El Pollo Álvarez y Paula Chávez fueron algunas de las figuras que asistieron, y en esta oportunidad fue el turno de la bailarina, quien redobló la apuesta y apuntó directo contra una colega presente en el estudio.

Momi Giardina pone fin al misterio y confiesa sí estuvo o no con Marcelo Tinelli

Semanas atrás, Giardina se burló, a través de su cuenta personal de Instagram, de cómo cantaba la intérprete de "Picaflor". Luego revelaron que fue todo un chiste estratégico para generar visitas al canal.

Sin embargo, a Vigna no le bastó esta explicación y decidió vengarse. Es así que la acorraló y le preguntó lo que todos los oyentes querían saber " ¿Voce ha salido con Tinelli o no? ", le preguntó. No sólo generó los aplausos de los demás conductores sino que además llenó de tensión el estudio con la mirada de su colega.

Lejos de intimidarse, Momi no tuvo problemas de contestar: " Un poco comí ahí, por qué negarlo ", confesó buscando el aval de su íntimo amigo Talledo: "Yo ya lo dije. Mi carrera pet* a pet*", bromeó con gestos físicos. Lo cierto es que Flor Vigna intentó vengarse pero terminó generando un momento de risas que destacaron los dotes humorísticos de Giardina.

En su momento, Flor dejó en claro cuáles fueron sus sentimientos con las burlas: "Me dolió que se burle de esa forma y de esta canción en particular, justo es el tema donde cuento todo lo que me costó llevar adelante este proyecto y cómo salir de la depresión". Sin embargo, aquello quedo en segundo plano cuando pasó las puertas de Luzu TV, donde trataron de demostrar una buena relación,